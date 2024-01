Antonella Clerici verso il matrimonio: il gossip scatena i fan

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate del panorama Rai. Ogni programma che conduce è sempre un successo. Nella sfera privata non si può dire lo stesso: due matrimoni alle spalle con il giocatore di Basket Giuseppe Motta e il produttore discografico Sergio Cossa. È stata legata sentimentalmente a Massimo Giletti e Eddy Martens, dal quale ha avuto sua figlia Maelle. Attualmente è legata all’imprenditore Vittorio Garrone, con il quale ha trascorso qualche giorno sulla neve con la sua famiglia allargata. Antonella e Vittorio stanno insieme dal 2016 e la loro storia d’amore si direbbe pronta al passo successivo, quello più importante.

La vacanza in montagna

La vacanze a Cervinia sono state più che piacevoli per Antonella Clerici. Paparazzata con il compagno Vittorio Garrone, suo figlio Luca e la figlia della conduttrice, Maelle, la famiglia allargata si è goduta questi primi giorni del 2024 tra neve e relax. La storia d’amore tra la presentatrice e l’imprenditore sembra andare a gonfie vele, e proprio per questo i fan stuzzicano Antonella su possibili nozze. (continua dopo la foto)

Le possibili nozze

Non è la prima volta che Antonella mette bocca sulla questione matrimonio, specialmente per descrivere quanto sia puro il legame tra lei e l’imprenditore. Dal 2007 al 2019 la conduttrice ha avuto un’importante storia con Eddy Martens dalla quale è nata Maelle nel 2007, sua primogenita e unica figlia. Anche Vittorio Garrone ha un figlio avuto da una precedente relazione, Luca. Dunque, i fan si chiedono, cosa possa volere di più Antonella: un compagno perfetto, una figlia diligente ed educata e una famiglia allargata. A quando le nozze? (continua dopo la foto)

Una relazione sbandierata come perfetta in tutti questi anni e nel 2022, intervistata da Chi la conduttrice ha detto che al momento non ci sarebbe stata alcuna evoluzione “matrimoniale” del loro rapporto. Nell’ultimo anno qualcosa è cambiato? Alla domanda di un fan sulle nozze, Antonella ha risposto:”Questo amore me lo ha mandato mia mamma dal cielo, siamo uno lo specchio dell’altra. Se ci sposeremo lo saprete. Non ho segreti con il pubblico“