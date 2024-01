Gossip. “Affati tuoi”, un concorrente sbrocca in diretta e Amadeus rimane senza parole. Scopriamo insieme cosa è successo e quale è stata la reazione del noto conduttore Rai. (Continua a leggere dopo la foto)

“Affari tuoi”, il concorrente sbrocca in diretta

“Affari tuoi”, durante la puntata di ieri, 9 gennaio 2024, un concorrente del programma Rai” ha sbroccato in diretta lasciando tutti senza parole. Non era mai successa prima una cosa del genere durante il famoso game show. Il concorrente della puntata si chiamava Mattia, originario dell’Emilia Romagna. Dopo aver partecipato a ben trentasei puntate, il concorrente è stato accolto con grande fervore e entusiasmo dal pubblico in studio, soprattutto dalle donne che lo hanno salutato con cori d’ammirazione e avances. (Continua a leggere dopo la foto)

“Affari tuoi”, la reazione di Amadeus

Mattia, originario dell’Emilia Romagna, ha partecipato alla puntata di ieri, 9 gennaio 2024, di “Affari tuoi”, lasciando tutti a bocca aperta. Il concorrente, a un certo punto del game show, ha avuto una reazione che ha lasciato il pubblico senza parole. Durante un momento critico del gioco, Mattia avrebbe avuto un momento di crisi. “Adesso basta, ferma tutto”, avrebbe chiesto il concorrente. “Questa musica mi sta dando fastidio, la si potrebbe spegnere?”. Nonostante le risate del pubblico, Amadeus ha deciso di non accontentare la richiesta dell’uomo, sostenendo che il gioco si è sempre svolto in questa maniera e non avrebbe di certo cambiato le regole per lui. (Continua a leggere dopo la foto)

La scelta del pacco e il montepremi finale

Il concorrente, nonostante il rifiuto di Amadeus di spegnere la musica che tanto lo infastidiva, ha deciso di procedere con il gioco. Mattia ha proseguito con la scelta del pacco numero tre, indicato dalla figlia Olivia, che si è rivelato essere di colore blu. Il finale ha presentato scenari diversi, con tre pacchi rossi, tra cui quelli contenenti 50mila e 200mila euro. La tensione in studio è salita alle stelle quando il gioco ha proposto tre cifre: 20 euro, 50 euro o 50mila euro. Il concorrente ha deciso di rifiutare l’offerta di 38mila euro e di proseguire. Purtroppo, nonostante la determinazione, il destino ha voluto che Mattia tornasse a casa con un montepremi di soli 20 euro.