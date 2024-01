Gossip. “È sempre Cartabianca”, Al Bano Carrisi commette una terribile gaffe sul caso di Giulia Cecchettin lasciando la presentatrice Bianca Berlinguer senza parole. Scopriamo insieme cosa è successo. (Continua a leggere dopo la foto)

“È sempre Cartabianca”, il ritorno in onda su Rete Quattro

Dopo la pausa natalizia, è tornato in onda su Rete Quattro il programma televisivo condotto da Bianca Berlinguer, “È sempre Cartabianca“. Ogni settimana, la giornalista tratta i temi degli argomenti più caldi del panorama italiano e internazionale. Durante l’ultima puntata, si è parlato di Giorgia Meloni, della guerra in Ucraina e in Palestina e del caso del femminicidio della giovane Giulia Cecchettin. Tra gli ospiti in studio c’era Al Bano Carrisi, che in merito al caso della giovane Cecchettin, si è mostrato molto impreparato. (Continua a leggere dopo la foto)

“È sempre Cartabianca”, la terribile gaffe di Al Bano Carrisi

Durante l’ultima puntata di “È sempre Cartabianca”, sono stati trattati differenti temi, tra cui il femminicidio di Giulia Cecchettin. In studio, insieme alla presentatrice Bianca Berlinguer, era presente anche Al Bano Carrisi. Il cantante è stato chiamato a commentare il caso di cronaca che negli ultimi due mesi ha scosso tutta l’Italia. Giulia Cecchettin è stata uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. La presentatrice ha chiesto a Carrisi di esprimere la sua opinione in merito al caso, ma il cantante si è presentato alquanto impreparato in merito. “Su 365 giorni, sono fuori dall’Italia per 300 giorni. Il caso di Giulia Cecchettin? Mi è sfuggita questa cosa… Purtroppo non conosco questa storia. Lui ha ucciso lei?” (Continua a leggere dopo la foto)

Bianca Berlinguer sconvolta da Al Bano

Dopo aver chiesto ad Al Bano Carrisi la sua opinione in merito al femminicidio di Giulia Cecchettin, Bianca Berlinguer è rimasta sconvolta dalla risposta del cantante. Carrisi ha infatti mostrato di non essere informato sul fatto di cronaca. “Come non la conosci, se ne è parlato per giorni e giorni, ci sono state manifestazioni e mobilitazioni”, ha detto la presentatrice. Il cantante si è espresso una serie di argomenti, trattando diverse tematiche riguardanti anche la politica. “La politica in Italia? I politici sembrano impegnati a insultarsi l’un l’altro. Prima c’era molta più eleganza, ora fanno tutti schifo. Tutto è peggiorato, nessuno fa niente per cambiare le cose e questo è il dramma. Sono scoraggiato da questo modo di fare politica, gli italiani meriterebbero di più”. Al Bano si è espresso anche in merito alla guerra in Ucraina: “La guerra tra Ucraina e Russia? Esprimo il pensiero di uomo che conosce la differenza tra guerra e pace. Io voglio la pace, ma un centinaio di persone decidono che tanti devono andare in guerra e morire. Quelli che decidono, invece, non muoiono mai”.