Qui aveva soli 14 anni e oggi è una delle star più amate della Tv italiana: ecco chi è

Gossip. Belen Rodriguez, è stata ritrovata una foto che ritrae la nota showgirl a soli quattordici anni. Oggi è una delle star più amate e conosciute della televisione italiana. Scopriamo insieme tutti i dettagli. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Spettacolo italiano in lutto: morto giovane attore di soli 23 anni

Leggi anche: “Uomini e Donne”, il tronista Cristian ha fatto la sua scelta

Belen Rodriguez, la vacanza in Argentina con la famiglia

Belen Rodriguez ha deciso di trascorrere delle lunghe vacanze in Argentina in compagnia della sua famiglia e del suo nuovo compagno Elio Lorenzoni. La nota showgirl ha documentato l’intera vacanza sui suoi principali profili social: dai look giornalieri alle esperienze tipiche come quella al polo club. Belen è rientrata nella sua terra natala per la prima volta dopo la pandemia di Covid 19. Questa vacanza è stata un immenso tuffo nei ricordi, che è stata lieta di condividere con i suoi figli e il nuovo compagno. (Continua a leggere dopo la foto)

Belen Rodriguez, i ricordi nella terra natale

Tornata in Argentina, nella sua terra natale, durante una lunga vacanza con la famiglia, Belen Rodriguez ha voluto condividere alcuni dei suoi ricordi più preziosi con la sua famiglia e il nuovo compagno, Elio Lorenzoni: dai teneri abiti da ballerina alle foto della casa che il padre aveva costruito dopo la crisi economica che aveva colpito l’intero paese. La showgirl ha avuto un grande successo in Italia, che le ha permesso di poter comprare una grande villa in provincia di Buenos Aires, ma riscoprire vecchi ricordi in cui era ancora agli albori della sua carriera, fa sempre un certo effetto. (Continua a leggere dopo la foto)

Il regalo dell’amico argentino

Durante la vacanza in Argentina, Belen Rodriguez ha rivisto un vecchio amico della sua gioventù, Herman Aust, con il quale si è divertita a rivivere alcuni momenti della loro adolescenza. Herman le ha fatto un regalo davvero prezioso. L’amico ha portato alla showgirl una serie di vecchie fotografie stampate. Belen ha voluto immediatamente condividere questi ricordi anche con i suoi follower, postando le fotografie sul suo profilo Instagram con la didascalia: “14 años? wow……grazie amico per il regalo delle foto stampate!” Le fotografie ritraggono una Belen molto giovane, un’adolescente di 14 anni che indossa una semplice t-shirt rosa a maniche corte, pantaloncini di jeans e capelli lunghi e scuri. Sebbene fosse solo una ragazzina, vantava una bellezza invidiabile già da adolescente.