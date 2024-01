“Uomini e Donne”, il tronista Cristian ha fatto la sua scelta

Gossip. “Uomini e Donne”, Cristian Forti ha fatto la sua scelta. Scopriamo con chi ha deciso di lasciare il programma il giovane tronista. (Continua a leggere dopo la foto)

“Uomini e Donne”, Cristian Forti ha fatto la sua scelta

Il giovane tronista di “Uomini e Donne”, Cristian Forti, ha finalmente fatto la sua scelta. Il ragazzo ha preso la sua decisione durante la registrazione di ieri, 9 gennaio 2024. La puntata andrà in onda nei prossimi giorni. La scelta del tronista ha sorpreso il pubblico presente in studio durante le registrazioni. Inoltre, Cristian ha deciso che il momento della fatidica scelta non avvenisse nello studio Mediaset, bensì all’esterno. (Continua a leggere dopo la foto)

“Uomini e Donne”, la scelta del tronista

Lorenzo Pungaloni, appassionato di tv e gossip, ha pubblicato le anticipazioni della scelta sul suo profilo Instagram. Cristian Forti ha deciso di concludere il suo percorso a “Uomini e Donne” facendo la sua scelta fuori dagli studi. Durante la registrazione di ieri, 9 gennaio 2024, il giovane ha preso la sua decisione ed ha scelto di proseguire la sua storia d’amore con la corteggiatrice Valentina Pesaresi. (Continua a leggere dopo la foto)

Il primo ingresso in studio della coppia

Durante la registrazione, Cristian Forti e Valentina Pesaresi hanno fatto il loro ingresso in studio come coppia. Virginia, altra corteggiatrice del tronista, ha deciso di non presentarsi, rinunciando così al momento della scelta. Il ragazzo aveva sempre cercato di rassicurare entrambe le ragazze durante il percorso, tant’è che in più occasioni è andato a riprenderle. La scelta di Cristian andrà in onda su Canale Cinque nelle prossime puntate di “Uomini e Donne”. (Continua a leggere dopo la foto)

Chi è Cristian Forti, l’ex tronista di “Uomini e Donne”

Cristian Forti ha iniziato il suo percorso come tronista a “Uomini e Donne” nel settembre del 2023. Il giovane ha 22 ed è di origini romane. Attualmente sta studiando per diventare fisioterapista. Per poter arrotondare con i guadagni, lavora come fattorino nella pizzeria del suo quartiere. Nel suo profilo personale Instagram, Cristian posta principalmente fotografie della sua amata città, Roma, e delle vacanze con gli amici.