Corna De Martino: “Belen l’ha sorpreso pure con Emma”. I dettagli choc – L’intervista di Belen Rodriguez a Domenica In ha sollevato un gran polverone su Stefano De Martino. Ospite da Mara Venier la showgirl argentina ha raccontato per la prima volta tutti i dettagli sulla fine del suo matrimonio con l’ex ballerino di “Amici”, sostenendo di aver scoperto ben 12 amanti. Da quella chiacchierata tanti hanno provato ad indovinare i nomi delle presunte “signorine”. Ed è di queste ore una croccante indiscrezione su Stefano De Martino ed Emma Marrone. Di seguito tutti i particolari sulla vicenda… (continua a leggere dopo le foto)

Amanti di Stefano De Martino: rivelazione choc su Emma Marrone

Dopo le dichiarazioni di Belen sulle presunte 12 amanti di Stefano De Martino, l’ex coppia è finita al centro del gossip del popolo del web. E stanno spuntando fuori in queste ore nuove indiscrezioni. A parlare è però soprattutto Alessandro Rosica, ovvero l’Investigatore social, che è stato il primo a lanciare la clamorosa bomba gossip, che vedrebbe il nome di Stefano De Martino vicino ad Alessia Marcuzzi. Lui ha dichiarato di avere le prove e in una live Instagram infuocata è sceso nei dettagli del “metodo De Martino”, per così dire, e della sua storia con la conduttrice di Boomerissima e non solo. (continua a leggere dopo le foto)

Chi sono le presunte amanti di Stefano De Martino: il gossip impazza

“Si ha la necessità di far passare Stefano De Martino come un santo e Belen come quella che sbaglia sempre. Lei non è una santa ma lui ha tanti amici forti e deva passare come quello pulito”, le parole di Rosica nel corso di una diretta riportate da diversi siti online tra cui “TvZap”. Poi la descrizione dettagliata del cosiddetto “metodo De Martino”: “Bella, dove sei? Quando passi da Napoli, scrivimi. Che bella che sei. Il procedimento è sempre lo stesso. Le fa prendere all’aeroporto dai suoi amici, che lo hanno sempre difeso e che, single, fidanzati e sposati, si sono divertiti durante i festini in barca. Vengono portate direttamente da lui, a casa sua. Poi cambia auto e si allontana, come 007″. (continua a leggere dopo le foto)

Dopo Alessia Marcuzzi spunta il rumor su Emma Marrone

Tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi tutto avrebbe avuto inizio nel 2018, ha spiegato l’esperto di gossip. Rosica ha parlato di una profonda passione, anche se oggi allo stato attuale i due sarebbero soltanto amici. Poi spinto dai followers in live, Rosica ha fatto altri nomi, fino a quello di Emma: “Nessuno sa che dopo anni Stefano ha iniziato a rifrequentare Emma Marrone. Si sono rivisti. Belen li avrebbe sorpresi. Parliamo di alcuni anni dopo l’addio alla cantante. Ne parlo oggi perché ho le prove. Da ciò litigio pesante tra Emma e Belen. Lui è poi tornato con Belen come se nulla fosse. Nessuno se n’è accorto di questo passaggio, e al tempo i due avevano già avuto Santiago”.