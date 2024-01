Simona Ventura e Giovanni Terzi, il triste annuncio sulla malattia

La vita di Giovanni Terzi è stata stravolta dalla malattia. Per sua fortuna, però, egli ha accanto Simona Ventura. I due lottano insieme, nel bene e nel male. Presto convoleranno a nozze, come annunciato in una puntata di “Ballando con le Stelle”. Di recente, nel corso di un’intervista, Giovanni Terzi si è lasciato andare ad un triste annuncio sulla sua malattia. (Continua…)

La storia d’amore tra Simona Ventura e Giovanni Terzi

La relazione amorosa tra Simona Ventura e Giovanni Terzi è iniziata nel 2018. Entrambi avevano un passato sentimentale alle spalle. Simona Ventura, infatti, è stata sposata con Stefano Bettarini, con il quale ha avuto due figli. Terzi, invece, ha addirittura due matrimoni alle spalle: il primo con una donna di nome Paola, da cui ha avuto il figlio Ludovico, e il secondo con Silvia Fondrieschi, da cui è nato il secondogenito Giulio Antonio. Simona e Giovanni stanno insieme da circa sei anni e presto convoleranno a nozze. In una puntata di “Ballando con le Stelle”, infatti, hanno annunciato che il 6 luglio 2024 convoleranno a nozze. (Continua…)

La malattia di Giovanni Terzi

Giovanni Terzi soffre di dermatomiosite, una malattia infiammatoria autoimmune caratterizzata da un’infiammazione dei muscoli, che causa debolezza, e da lesioni tipiche della pelle. Nel caso di Terzi sono coinvolti anche organi interni come i polmoni. Spesso la dermatomiosite può coinvolgere, oltre ai polmoni, anche esofago e addirittura il cuore e di conseguenza possono comparire difficoltà respiratorie e problemi di deglutizione e digestione. È una malattia rara, che colpisce 4 casi su 100.000 persone. Non esiste una cura definitiva ma solo trattamenti che possono eliminare l’eruzione cutanea e aiutare a ritrovare la forza. (Continua…)

L’annuncio sulla malattia

Il futuro marito di Simona Ventura ha parlato della sua malattia in un’intervista rilasciata a Diva e Donna: “Ho la dematomiosite amiopatica, una patologia genetica che colpisce i polmoni. Ormai il 40% dei miei polmoni è compromesso, ma per ora vivo una vita normale. Avere Simona accanto è la mia forza“. A quel punto è intervenuta la famosa conduttrice televisiva, che ha detto: “Affrontiamo insieme questo percorso difficile. Un percorso che mi ha permesso di conoscere persone straordinarie nel servizio della sanità nazionale, medici, ricercatori magnifici”.