Fabrizio Corona, la storia d’amore con la giovane fidanzata è arrivata al capolinea: la voce choc – Sembra che l’ex Re dei Paparazzi, Fabrizio Corona, e la fidanzata, Sara Barbieri, si siano detti addio. I due si sarebbero clamorosamente lasciati. L’indiscrezione arriva da Alessandro Rosica, alias Investigatore social, che ne ha parlato sul suo seguitissimo profilo Instagram. (continua a leggere dopo le foto)

Fabrizio Corona, la storia d’amore con la giovane fidanzata è finita? L’indiscrezione

Sembra sia giunta al capolinea la storia d’amore tra l’ex re dei paparazzi e la giovane modella. L’indiscrezione è stata pubblicata in esclusiva da Alessandro Rosica, noto come Investigatore social, sul suo profilo Instagram. Poche semplici parole: “È finita la storia tra Sara Barbieri e Fabrizio Corona”. Al momento non sono note le ragioni dell’addio, ma il rumor sta rimbalzando da un sito all’altro. Né Fabrizio Corona né Sara Barbieri hanno confermato o smentito la notizia. Per cui, per ora, i condizionali restano d’obbligo, non è che un semplice rumor. (continua a leggere dopo le foto)

Storia al capolinea tra Fabrizio Corona e Sara Barbieri? Il rumor bomba

Fabrizio Corona, personaggio tv arcinoto e imprenditore italiano, in passato, è stato legato a donne bellissime: da Nina Moric a Belen Rodriguez, solo per citarne due. Sara Barbieri, la sua ultima compagna (o dovremmo dire “ex”) è una modella di soli 23 anni. Tra lei e l’ex Rei dei paparazzi la differenza d’età è notevole: Corona compirà 50 anni il prossimo 29 marzo. La giovane ha partecipato a diverse campagne pubblicitarie di abbigliamento e gioielli; è particolarmente attiva sul suo profilo Instagram, dove vanta oltre 58 mila followers. La Barbieri è molto riservata però, tant’è che della sua vita privata non si sa praticamente nulla. (continua a leggere dopo le foto)

Si erano conosciuti sui social e lui parlava di matrimonio

Sara Barbieri e Fabrizio Corona, come ricorda «Gossip e Tv», che ha ripreso l’indiscrezione di Alessandro Rosica, si sono conosciuti attraverso i social: l’ex Re dei paparazzi l’aveva contattata proprio per via del suo lavoro. Lo scambio di messaggi aveva dato così il via ad un feeling del tutto inaspettato. L’imprenditore si era detto anche innamorato e la relazione sembrava proseguire a gonfie vele. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Corona aveva parlato anche di matrimonio: “Arrivato a questa età ha un significato più alto”, aveva evidenziato in quell’occasione al magazine diretto da Alfonso Signorini.