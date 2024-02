“Grande Fratello”, Garibaldi rientra nella casa ma non è come sembra: cos’è successo

La 37esima puntata del Grande Fratello è stata ricca di emozioni. La prima sicuramente riguarda il tanto atteso ritorno dei Perletti. Mirko si è finalmente lasciato andare e ha avuto il coraggio di ammettere che con Perla non è mai finita. I due hanno deciso di darsi un’altra possibilità e si tornare insieme più forti di prima. Finito il blocco dei fidanzati, spazio all’amore tra mamma e figlio: Stefano ha potuto riabbracciare sua madre non prima di una clip che spiegava il loro legame e che ha fatto commuovere anche Signorini, ricordando che la sua mamma non c’è più. Tutto questo solo dopo il rientro di Garibaldi, assente dal programma da una settimana per via di alcuni problemi di salute. Prima di poter incontrare di nuovo i suoi compagni, è stato mandato in onda un filmato che rivelava la vera identità di Giuseppe Garibaldi.

Leggi anche: “Grande Fratello”, il riassunto della puntata: chi è finito al televoto

Leggi anche: “Grande Fratello”, i gieffini con Beatrice Luzzi: svelata la «strategia del branco»

I nominati della puntata

Al televoto Beatrice, Sergio e Grecia, il meno votato dal pubblico è finito in nomination per l’eliminazione insieme a Stefano. Ad avere la peggio è stato -ovviamente- Sergio. Il gruppo, invece, ha nominato Beatrice, Marco e Federico. Cinque al televoto, chi riceverà meno voti a favore dovrà abbandonare la casa mercoledì 21 febbraio. (continua dopo la foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, i concorrenti svelano la data di fine del programma «Ce l’hanno detto gli autori»

Garibaldi rientra in casa, ma non è come sembra

Giuseppe Garibaldi è uscito dalla casa del Grande Fratello lunedì scorso dopo aver accusato un nuovo malore. Fatti tutti gli accertamenti e ritenuto sano come un pesce, il gieffino è tornato in gioco. In mistery, aspettando l’ok di Signorini per rientrare, Garibaldi è stato “sgamato” ed il conduttore, parlando al resto della casa ha dato loro un annuncio: “Giuseppe sta bene, i medici hanno detto che è sano come un pesce ma somatizza per lo stress. Ma non voglio parlarvi di questo, c’è qualcosa che è arrivato il momento che dovete sapere. Giuseppe Garibaldi in realtà non è il Giuseppe Garibaldi che voi tutti conoscete” Poi aggiunge: “Oggi capirete finalmente chi è, non è un collaboratore scolastico ma qualcosa di molto altro” (continua dopo la foto)

Il vero Giuseppe

In casa viene mandata una clip in cui Giuseppe, dal confessionale, ammette chi è davvero: “Io in realtà sono un noto ricercatore scientifico specializzato in meccanica quantistica. Nei mesi trascorsi insieme il mio spirito vagava tra vari principi. Oggi sono a un passo dal dimostrare una importante teoria“. Nel video il ragazzo parla in francese e cinese e cita frasi di famosi parolieri. Finito il video parte il freeze e Giuseppe rientra. La casa nonostante il blocco non resiste all’impulso di riedere e anche Giuseppe, nonostante la buona volontà, non riesce a trattenersi.

Il video mostrato è frutto dell’intelligenza artificiale e i ragazzi non ci sono cascati. Lo stop freeze mette fine a tutto e finalmente gli inquilini possono correre ad abbracciare Garibaldi. “Ci avevi creduto Beatrice? Invece è un altro palo“, ironizza Signorini. Beatrice annuisce: “Ci credevo e ci speravo“