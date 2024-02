Spazio ai sentimenti nella puntata di ieri, 19 febbraio, del Grande Fratello. Finalmente Mirko si è deciso ed è tornato con il suo grande amore, Perla. Giuseppe è rientrato nella casa, sano come un pesce ha ripreso il suo posto nel gioco e poi, sorpresa per Stefano, che ha potuto riabbracciare sua madre, arrivando a far commuovere lo studio e Signorini. Ancora amore con Letizia e Paolo e le immancabili nomination. Il televoto ieri vedeva Beatrice, Sergio e Grecia, il mono votato si è aggiunto a Sergio e, insieme ai nominati del gruppo rischierà l’eliminazione nella puntata di mercoledì 21 febbraio. Vediamo cosa è successo ieri.

Mirko e Perla di nuovo insieme

FINALMENTE! Dopo mesi e mesi, Mirko e Perla si sono dati una seconda possibilità. Mirko era rientrato in casa settimana scorsa per passare un pò di tempo con la sua ex e trovare finalmente delle risposte. Uscito dalla casa domenica, ieri -fuori dalla porta rossa- ha ammesso di non aver mai accettato che la loro storia finisse, ha ragionato con il cuore e non con la testa e si è messo a nudo. Con le lacrime agli occhi ha potuto riabbracciare la sua fidanzata lasciandosi scappare un mezzo bacio. Mirko ha affermato che non la bacia, solo perchè quello sarà il loro momento speciale. (continua dopo la foto)

Il rientro di Giuseppe

Giuseppe è rientrato in casa, ma non prima che Alfonso mostrasse a tutti gli inquilini il “vero” Giuseppe Garibaldi. Una clip mandata in grande schermo, riprendeva iil ragazzo calabrese in confessionale mentre raccontava la verità sulla sua vera identità. Giuseppe non è il bidello e barman calabrese, ma uno studioso che parla 4 lingue, che recita Seneca e Baudelaire. Rientrato nella casa il gieffino ha cercato in tutti i modi di spiegare la sua vera natura, ma nessuno gli ha creduto e tra le risate generali ha rivelato essere tutto frutto dell’intelligenza artificiale. (continua dopo la foto)

Chi è finito in nomination

Nessun eliminato nella puntata di ieri. Beatrice, Grecia e Sergio al televoto per decretare il secondo nominato dal pubblico che assieme a Sergio e ai nominati del gruppo rischia l’eliminazione mercoledì 21 febbraio. Come si poteva immaginare, il meno votato è stato Sergio. I nominati del gruppo invece Federico Massaro, Marco Maddaloni e Beatrice Luzzi. 5 al televoto, chi uscirà? Non ci vorrà molto, domani nuovo appuntamento con la 38esima puntata del Grande Fratello.