“Grande Fratello”, Anita spoilera la scaletta della puntata e chi è a rischio

Questa sera nuova diretta con il Grande Fratello. Il reality condotto da Alfonso Signorini ha superato i cinque mesi e la fine sembra ancora lontana. Questa sera scopriremo chi tra Beatrice, Stefano, Sergio e Grecia abbandonerà per sempre la casa. Spazio anche alla relazione tra Perla e Mirko: il ragazzo è uscito dalla casa dopo essere entrato come ospite senza aver avuto l’occasione di salutare la sua ex ragazza. Tanti colpi di scena questa sera inaspettati sì, ma no per tutti. Pare che Anita, sappia più di quello che dovrebbe sapere e lo spoilera ad altri coinquilini

Cosa aspettarci dalla puntata di stasera

La puntata di stasera del GF si prospetta succulenta di argomenti. Sappiamo che stasera ci sarà il rientro di Giuseppe Garibaldi, il ragazzo era uscito dalla casa in seguito ad un malore e questa sera è pronto a riprendere il suo posto. Scopriremo la reazione di Massimiliano Varrese quando verrà data la notizia della storia d’amore nata tra Monia La Ferrera e Joseph Rossetti, fratello di Greta. In più si parlerà della scelta degli autori di far uscire di fretta e furia Mirko domenica, senza dargli modo di salutare Perla e il resto della casa. Durante una conversazione con alcuni compagni di gioco, Anita si è lasciata andare ad alcune rivelazioni in merito alla puntata di questa sera. (continua dopo la foto)

Anita spoilera la scaletta di stasera

Nel letto insieme a Rosy Chin e Massimiliano Varrese, Anita ha raccontato cosa succederà nella puntata di questa sera 19 febbraio del Grande Fratello in maniera un pò troppo dettagliata. Parlando delle nomination e del televoto, la gieffina ha detto: “Se la giocano tra Sergio e Stefano. Uno dei due. Sicuramente si riallacciano a quello che è successo la settimana scorsa, a Perla e Mirko.” Anita ha poi proseguito spoilerando la scaletta della puntata: “Poi c’è la linea della vita di Paolo, sorpresa di Stefano e Sergio secondo me perché sono qui da un po’ di tempo qua. E poi abbiamo fatto i giochi che secondo me fanno vedere perché abbiamo scavallato l’orario. E poi secondo me si concentreranno su Alessio e Simona, anche in base a quanto si sono esposti, soprattutto lei l’altra volta, che si è esposta. Lo hanno chiesto a tutti in confessionale, quindi appunto sarà così”. Ovviamente sul web sono arrivati subito i primi commenti. “Come fa a sapere queste cose?”, ha scritto un utente del web. “Prima spoilera tutta la scaletta per filo e per segno e poi aggiunge ‘non lo so’”, si legge sui social.

Appuntamento a questa sera sempre su Canale 5, poco dopo le 21:30 per capire quanto Anita abbia “sappia” oppure è solo molto esperta di Reality.