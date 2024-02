“Grande Fratello”, Varrese scoprirà la relazione tra Monia e il fratello di Greta: si prevedono scintille

Questa sera, 19 Febbraio 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello. I coinquilini in diretta con Alfonso Signorini commenteranno gli eventi della settimana e come sempre non mancheranno le nomination e il televoto. Al centro della serata sicuramente ci sarà il San Valentino romantico tra Perla e Mirko e le condizioni di salute di Giuseppe Garibaldi. Inoltre, Massimiliano Varrese verrà a conoscenza della relazione tra Monia, sua ex storia, e il fratello della gieffina Greta. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, Varrese scoprirà la relazione tra Monia e il fratello di Greta

Romantico colpo di scena al Grande Fratello. Una ex concorrente di questa edizione si è innamorata del fratello di un’altra gieffina. Stiamo parlando di Monia La Ferrera e Joseph Rossetti, fratello di Greta. Il gossip è stato svelato nel corso della puntata del reality trasmessa mercoledì 14 Febbraio 2024. La diretta interessata ha confermato. Alfonso Signorini ha chiesto a Monia La Ferrera se non fosse già legata a Massimiliano Varrese, ma lei ha smentito: “Con Massimiliano abbiamo chiuso la relazione dentro la casa”. Poi, ha confermato il gossip: “Confermo, non c’è niente da nascondere”. Rebecca ha spiegato che l’uomo che fa battere il cuore a Monia è Joseph Rossetti, il fratello della concorrente Greta Rossetti. La Ferrera ha raccontato come è nata la loro relazione: “Avete fatto voi da Cupido. La sera in cui sono uscita dalla Casa, lui era qui per Greta. Ci siamo incrociati in corridoio. È stato un colpo di fulmine. Adesso stiamo insieme, ci stiamo conoscendo. Ho trovato il principe azzurro tatuato. Me lo meritavo”. Alfonso Signorini lapidario: “Un altro palo per Massimiliano, non me la sento di dirglielo”. Cosa che avverrà, invece, molto probabilmente questa sera. (Continua a leggere dopo la foto)

Quale sarà la reazione dell’attore?

Al centro della puntata di questa sera 19 Febbraio 2024 del Grande Fratello 2023 ci sarà anche Massimiliano Varrese. La scorsa settimana infatti Rebecca Staffelli ha lanciato uno scoop: Monia La Ferrera (ex dell’attore) sta frequentando Joseph Rossetti fratello di Greta. Nonostante in un primo momento, il padrone di casa abbia scelto di non dirlo, ora sembrerebbe aver cambiato idea. Molto probabilmente, stando alle ultime aticipazioni, questo gossip arriverà nella casa e Massimiliano verrà a conoscenza di tutto. Come la prenderà? Non ci resta che seguire la diretta per scoprirlo, ma sicuramente a causa del suo caratterino fumantino si prevedono scintille.