Mirko lascia il “Grande Fratello” senza salutare Perla: la sua reazione

Il tempo di permanenza di Mirko Brunetti nella casa del Grande Fratello è terminato. L’ex gieffino è entrato nella casa per fare una sorpresa nel giorno di San Valentino alla sua ex compagna Perla. I due hanno trascorso dei momenti romantici insieme, durante i quali hanno provato a chiarire i loro sentimenti. Ad un certo punto però Mirko ha dovuto lasciare il Grande Fratello e lo ha fatto senza salutare Perla, vediamo insieme la reazione della ragazza a questo strano gesto. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, Mirko lascia la casa senza salutare Perla: la sua reazione

Mirko Brunetti è uscito dalla casa Grande Fratello. Il 27enne era rientrato nella casa in occasione di San Valentino per passare qualche girono con la ex Perla Vatiero e avere la possibilità di fare chiarezza sul loro rapporto. Un’uscita che, però, è arrivata all’improvviso: l’ex protagonista di Temptation Island non ha avuto nemmeno il tempo di salutare Perla, ma ha potuto lasciarle una lettera. La ragazza è venuta a saperlo solo in un secondo momento, quando ha trovato una sua lettera. “L’hanno chiamato mentre stavamo parlando in piscina, stavamo finendo un discorso, non l’ho neanche abbracciato. Non me lo aspettavo”, ha detto Perla tornata in cucina dal resto del gruppo. “Stai tranquilla, te lo faranno rivedere domani al 100%”, ha provato a consolarla Greta Rossetti. Perla ha letto la lettera che Mirko le ha lasciato e si è commossa. Alcuni fan dei Perletti su X hanno riportato alcune delle parole che il ragazzo le avrebbe scritto: “Perli non sapevo che non sarei tornato, e stavolta ti scrivo io con le lacrime agli occhi. Distaccandoci così ho capito che la razionalità non ci porta da nessuna parte e che ho ancora bisogno di passare del tempo con te”. (Continua a leggere dopo la foto)

Cos’è successo a San Valentino

A San Valentino Mirko Brunetti è tornato nella casa del Grande Fratello e ha avuto la possibilità di passare del tempo con la ex Perla Vatiero che, solo qualche giorno prima, aveva detto di sentire la sua mancanza. I due hanno trascorso insieme una serata in tugurio, isolati dal resto del gruppo, mangiando una cena cucinata dal ragazzo e dormendo nello stesso letto. Tuttavia, non c’è stato il riavvicinamento tanto sperato dai fan dei Perletti, anzi, l’esatto contrario: Perla ha provato a baciare Mirko ma lui l’ha respinta più volte, apparendo anche piuttosto infastidito. Che dire? Il risultato di questo sperimento doveva essere completamente un altro. Sicuramente nel corso della prossima diretta Alfonso Signorini proverà a fare chiarezza.