“Grande Fratello”, social scatenati contro Perla per un video

Gossip. "Grande Fratello", i social si sono riempiti di commenti contro Perla Vatiero in seguito ad un video in cui la concorrente è stata ripresa al fianco di Massimiliano Varrese. Scopriamo insieme che cosa è successo e cosa ha fatto scatenare gli utenti del web.

“Grande Fratello”, i social si schierano contro Perla Vatiero

"Grande Fratello", i social hanno preso di mira Perla Vatiero questa volta. La settimana scorsa la produzione del reality show Mediast ha voluto concedere agli inquilini della casa più spiata d'Italia una gita fuori dagli studi di Cinecittà. Di ritorno dall'uscita, Beatrice Luzzi si è confidata con Simona Tagli in merito alla situazione che sta vivendo ormai da settimane. L'attrice era stata attaccata duramente da Maddaloni ed ha cercato di difendersi numerose volte dalle accuse degli inquilini che la incolpavano per l'eliminazione di Vittorio Menozzi. Dal canto suo, l'attrice ha cercato di spiegare che l'unico motivo per cui aveva nominato il giovane modello è stato perché non si fosse sentita difesa da parte sua in un momento di forte difficoltà. Secondo l'attrice, Vittorio si sarebbe schierato dalla parte del "branco". Si è parlato molto della tematica del "branco" durante le ultime puntate, e anche il conduttore del Gf, Alfonso Signorini, ha voluto affrontare l'argomento durante l'ultima diretta. I social si sono schierati contro Perla Vatiero in seguito ad un video in cui l'ex concorrente di "Temptation Island" è stata ripresa al fianco di Massimiliano Varrese, acerrimo nemico di Beatrice Luzzi. Secondo gli utenti del web, le immagini del video sarebbero l'ennesima conferma del fatto che all'interno della casa si sia creato un "branco" contro Beatrice.

“Grande Fratello”, il video che ha fatto scatenare il web

"Grande Fratello", Perla Vatiero è stata criticata sui social in seguito ad un video in cui è in compagnia di Massimiliano Varrese. I due inquilini si trovavano in cucina, quando ad un certo punto l'ex concorrente di "Temptation Island" ha pronunciato una frase che ha fatto infuriare il web. "Ma questi bicchieri li hanno lavati a ca***? Senza sapone", ha detto Perla rivolgendosi a Massimiliano. A quel punto, l'attore si è girato verso la concorrente e le ha spiegato che fosse stato lui a lavarli: "No, li ho lavati io, col sapone". Ed è proprio qui che Perla è stata criticata dal web. La giovane, non appena ha saputo che a lavare i bicchieri fosse stato Varrese, ha subito fatto finta di niente e li ha riposti nel mobile. Il gesto della concorrente ha fatto insospettire i fan di Beatrice Luzzi che si sono domandati se Vatiero avrebbe reagito allo stesso modo se i bicchieri li avesse lavati Beatrice.

I commenti sui social

“Grande Fratello”, i commenti sui social contro Perla Vatiero sono esplosi in seguito al video che la ritrae in compagnia di Massimiliano Varrese. Gli utenti del web si sono infuriati per la reazione che la concorrente del “Grande Fratello” ha avuto quando ha scoperto che fosse stato Massimiliano a lavare i bicchieri. “Fosse stato Stefano o Sergio o Bea ad averli lavati, col cavolo che li avrebbe rimessi a posto”, ha commentato un utente. “Quindi i bicchieri odoravano male visto che stava dicendo ‘senza sapone, ma poi magicamente li mette a posto”, ha scritto un altro utente su X (l’ex Twitter). “Mi chiedo se la risposta sarebbe stata “li ha lavati Bea la reazione sarebbe stata uguale”, si è domandato un altro utente che ha commentato il video pubblicato su X. “Questa scena mi mette i brividi. Perla parte per attaccare chi ha lavato i bicchieri, Max dice che li ha lavati lui e lei subito si calma. Questa meccanica sociale come vogliamo chiamarla se branco è una parola “troppo forte?”.

Una scena che fa riflettere , perla che stava per partire in quarta per i bicchieri lavati male ma appena Max dice che li ha lavati lui guardate la sua reazione ,vi fa capire tanto della persona che è . #grandefratello pic.twitter.com/Twdg9gOPrW — Soqquadro 🇵🇸 (@gicarestik2) February 14, 2024