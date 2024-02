“Dritto e Rovescio”, problemi di salute per Paolo Del Debbio: cosa succede

Gossip. “Dritto e Rovescio”, Paolo Del Debbio ha avuto dei problemi di salute che non gli hanno permesso di condurre l’ultima puntata del programma di Rete Quattro. Scopriamo insieme cosa è successo e chi ha preso il suo posto. (Continua a leggere dopo la foto)

“Dritto e Rovescio”, problemi di salute per Parolo Del Debbio: chi ha preso il suo posto

Giovedì scorso, 15 febbraio 2024, è andato in onda, come di consueto, il programma di Rete Quattro “Dritto e Rovescio”. La puntata si è aperta con una novità inaspettata: Paolo Del Debbio non era presente in studio per condurre il programma. Non appena è terminata la sigla iniziale, i telespettatori sono rimasti sorpresi, non vedendo il solito conduttore al centro dello studio. Al suo posto, invece, c’era Marcello Vinonuovo. I fan del programma si sono inizialmente preoccupati, ma Vinonuovo ha cercato di tranquillizzare il pubblico spiegando il perché dell’assenza del collega. “Guardate come è bello il nostro studio di Roma, ce li siamo caricati uno ad uno, con un pullman, abbiamo cantato”, ha detto il conduttore ironizzando. “Un saluto a Paolo Del Debbio che ha avuto un piccolo problema di salute. Un grande applauso a Paolo. Può capitare”, ha infine aggiunto Vinonuovo. (Continua a leggere dopo la foto)

“Dritto e Rovescio”, Vinonuovo alla conduzione del programma

“Dritto e Rovescio”, durante la puntata di ieri, giovedì 15 febbraio 2024, Paolo Del Debbio non era presente in studio a condurre il programma di Rete Quattro a causa di alcuni problemi di salute. Al suo posto, come conduttore, c’era Marcello Vinonuovo. Il sostituto di Del Debbio ha iniziato la serata presentando le anticipazioni della puntata: “Oggi parleremo, comunque, di tutte le grandi polemiche della settimana, Geolier, Baby Gang. Parleremo anche della politica perché il momento è molto caldo. Lo faremo con un grande ospite, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini”. Non è la prima volta che Vinonuovo prende il posto di Paolo Del Debbio, sostituendolo nella conduzione del programma. Infatti, era già accaduto lo scorso 16 giugno 2023. In quell’occasione, la notizia era arrivata tramite i social network, iniziando a circolare qualche ora prima della messa in onda del programma. In quello specifico caso, non erano state spiegate le motivazioni che avevano spinto Del Debbio a prendersi una pausa momentanea da “Dritto e Rovescio”. L’ipotesi più accreditata, visto quanto è accaduto ieri sera, è che anche in quell’occasione il giornalista avesse avuto dei problemi di salute che gli avevano impedito di condurre il programma.