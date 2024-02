Tra gli ex protagonisti del Grande Fratello ci sono la nota cantante Fiordaliso e il modello Vittorio. Fiordaliso è stata ospite di Verissimo per raccontare a Silvia Toffanin i mesi passati all’interno del noto reality show. Nel salottino della domenica pomeriggio, Fiordaliso prima ha fatto il suo bilancio personale in merito all’esperienza e poi ha lasciato un pronostico, insieme a un altro protagonista del GF e cioè Vittorio, su quello che sarà il vincitore del Grande Fratello 2023. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, Fiordaliso e Vittorio svelano chi vincerà

Fiordaliso è stata ospite di Verissimo e ai microfoni di Silvia Toffanin ha raccontato la sua esperienza al Grande Fratello: “Sono stata bene e la gente non capisce quanto sia stato importante per me vivere cinque mesi nella stessa stanza, fare colazione, fare pranzo nella stessa casa, essere tutti insieme. È un’esperienza unica. Se tu sei aperta a una cosa così, che magari ne hai bisogno, io venivo da un periodo non facile, ti lasci andare. Non mi interessava chi ero, ero libera e me la sono goduta”. Fiordaliso ha poi ripercorso quello che è stato un dramma che aveva già raccontato nel 2023, la morte di sua madre: “Mia madre aveva 85 anni, lo avevo messo in conto che poteva morire. Ma il problema è il come. Lei si è ammalata di Covid, l’ha portata via un’ambulanza. Quella è stata una tragedia e continua a essere tale per me”. Lo scorso maggio, invece, ha perso anche il padre ma è morto serenamente a casa sua: “Aveva 93 anni e l’abbiamo accompagnato. Se n’è andato dolcemente nel giro di due mesi”. Poi Fiordaliso, raggiunta dall’ex gieffino Vittorio, ha fatto un pronostico sul vincitore del Grande Fratello 2023. (Continua a leggere dopo la foto)

Il vincitore secondo i due ex gieffini

Sempre nello studio di Verissimo su Canale 5, Fiordaliso, raggiunta da Vittorio Menozzi, ha dichiarato: “Vittorio è un ragazzo molto profondo. Ha 24 anni, ma di testa ne ha 75. Forse per questo aveva rapporti ottimi con me e con Beatrice”. Proprio su Beatrice Luzzi è venuto fuori il pronostico favorevole da parte di entrambi: “Una tra lei e Perla Vatiero, ma per me più Beatrice”. A quanto pare per i due ex gieffini la regina assoluta del Grande Fratello 2023 sarà la nota attrice italiana Beatrice Luzzi. Non ci resta che attendere la finale, in programma per i primi giorni di Aprile, del reality per scoprire se sarà davvero così.