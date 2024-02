Home | “Grande Fratello”, spettatori in rivolta su Rosy Chin: il gesto non gradito

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del “Grande Fratello“, reality show condotto in prima serata da Alfonso Signorini su Canale 5. Durante le nomination, Rosy Chin si è resa protagonista di un gesto che non è piaciuto al pubblico. Subito dopo la fine della puntata, infatti, i telespettatori si sono scagliati contro la cuoca della casa. (Continua…)

“Grande Fratello”, chi è Rosy Chin

Rosy Chin è una delle concorrenti dell’attuale edizione del “Grande Fratello”. Nata a Milano in una famiglia di ristoratori, Rosy ha origini cinesi ed ha spessp dichiarato di essersi considerata troppo cinese per gli italiani e troppo italiana per i cinesi. Sin da piccola, Rosy ha lavorato nel ristorante dei genitori, sviluppando la sua passione per il cibo, con il quale però ha avuto anche un pessimo rapporto. Nel video di presentazione del “Grande Fratello” ha infatti dichiarato: “Ho avuto un pessimo rapporto con il cibo. Per me era un nemico. Ogni problema lo annegavo nel cibo. Ero completamente differente, avevo 60 chili di rabbia, 60 chili di responsabilità in più addosso“. Oggi Rosy è un’imprenditrice e continua a lavorare nel mondo della ristorazione, in quanto è proprietaria del ristorante Yokohama di Milano. Rosy è anche una food blogger. Prima di partecipare al “Grande Fratello”, è comparsa in una puntata di “È sempre mezzogiorno”, in una puntata di “Camper in viaggio” e nella docuserie “The Ferragnez”. (Continua…)

“Grande Fratello”, spettatori in rivolta per il gesto di Rosy Chin

Ieri sera, durante la puntata del “Grande Fratello”, Rosy Chin si è resa protagonista di un gesto che non è affatto piaciuto al pubblico del reality show di Canale 5. La cuoca della casa più spiata d’Italia, infatti, ha ricevuto tantissimi critiche dopo la fine della puntata. Il suo gesto non è passato inosservato, d’altronde Rosy l’ha fatto davanti a tutti. Il pubblico probabilmente non la perdonerà e alla prima occasione utile potrebbe votarla per farla uscire dal gioco. (Continua…)

Cosa ha fatto

Nel corso della puntata di ieri sera del “Grande Fratello”, Rosy Chin si è lanciata in un’imitazione, che è apparsa piuttosto come una caricatura esagerata, di Simona Tagli. Rosy ha esagerato i movimenti e gli atteggiamenti. Il gesto non è affatto piaciuto al pubblico, che, una volta terminata la puntata, ha attaccato la chef sui social, accusandola addirittura di “bullismo”. Noi ovviamente prendiamo le distanze da questo termine, che andrebbe usato per contesti più appropriati. L’imitazione di Rosy potrà essere esagerata e caricaturale, ma di certo non è una forma di bullismo.