“Grande Fratello”, Simona Tagli si è innamorata: ecco di chi

Simona Tagli è una delle nuove concorrenti del “Grande Fratello“. La donna è da poco entrata nella casa più spiata d’Italia. Nella puntata di ieri sera del reality show di Canale 5 ha dichiarato di essersi innamorata. “Non è coming out“, ha poi precisato. La Tagli, infatti, si è “innamorata” di una donna. (Continua…)

Chi è Simona Tagli

Simona Tagli ha iniziato la sua carriera televisiva come comparsa nella trasmissione “Popcorn”. Il successo arriva all’inizio degli anni Novanta, quando diviene valletta di “Domenica in”. L’anno dopo presenta su Rai 1 la trasmissione “Le Colombiadi” ed entra nel cast di “Piacere Raiuno”. In seguito affianca Gigi Sabani e Jo Squillo ne “Il grande gioco dell’oca – Stasera mi butto” e conduce “Giochi senza frontiere”. Nel 1996 passa a TMC, dove conduce “Il grande gioco del mercante in fiera” e alcune trasmissioni legate al Campionato italiano superturismo. Successivamente torna a lavorare per la tv pubblica, ma la sua presenza si è sempre più ridotta. Di recente è entrata nel cast del “Grande Fratello”. (Continua…)

Simona Tagli nuova concorrente del “Grande Fratello”

Nella casa del “Grande Fratello” è entrata una nuova concorrente: si tratta di Simona Tagli. La showgirl ha accettato l’invito di Alfonso Signorini e adesso trascorrerà un po’ di tempo nella casa più spiata d’Italia. Prima di partecipare al “Grande Fratello”, la Tagli aveva provato a partecipare a “La talpa” e a “L’Isola dei Famosi”, ma senza successo. Quando è entrata nella casa, molti pensavano che si sarebbe schierata contro Beatrice Luzzi ed invece pare che si sia addirittura “innamorata” di lei. (Continua…)

Simona Tagli innamorata di Beatrice Luzzi

Nella casa del “Grande Fratello”, Simona Tagli ha dichiarato di essersi innamorata di Beatrice Luzzi: “Io sono entrata nella Casa con un parere contrario a Beatrice perché ero a favore di Perla, volevo sostenere i ragazzi. Ma devo dire la verità: io in questa casa, parlo di amore universale, dovevo trovare chissà quale uomo o chissà quale ragazzo. Mi sono innamorata di Beatrice, non faccio coming out però la amo. Se fosse un uomo mi fidanzerei con lei”.