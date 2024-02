“Grande Fratello”, Simona Tagli sparla di Perla e di Greta

Gossip. “Grande Fratello”, le tensioni all’interno del reality show Mediaset sono ancora molto alte e la casa sembra essere sempre più divisa. Simona Tagli si è lasciata andare ad alcuni commenti nei confronti delle concorrenti Perla Vatiero e Greta Rossetti. Scopriamo le sue parole. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Michele Misseri torna libero, poi l’annuncio choc in Tv

Leggi anche: Kate Middleton, un dettaglio rivela tutto sulla malattia

“Grande Fratello”, Simona Tagli e il dialogo con Beatrice Luzzi

Simona Tagli ha fatto il suo ingresso all’interno del “Grande Fratello” come antagonista di Beatrice Luzzi. Nelle ultime settimane, anche Alfonso Signorini ha richiamato l’attrice per alcuni suoi comportamenti. Luzzi è stata infatti accusata di essere troppo aggressiva e egoriferita. Secondo Beatrice, invece, la situazione era ben diversa. La concorrente si è sentita vittima di un branco che si è accanito sempre di più nei suoi confronti nel corso delle settimane. Simona Tagli è ormai all’interno della casa da diversi giorni e sta iniziando a crearsi la sua opinione sui concorrenti del reality show Mediaset. Al termine della diretta andata in onda ieri sera su Canale Cinque, lunedì 12 febbraio 2024, la conduttrice televisiva si è avvicinata a Beatrice e le ha confidato il suo punto di vista. “Ti vogliono distruggere ma noi siamo ancora qua, e pensa che io ero entrata come una tua antagonista“. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, Simona Tagli e Beatrice: la situazione si ribalta

Simona Tagli era entrata all’interno del “Grande Fratello” come antagonista di Beatrice. Ma dopo soli pochi giorni, le cose sono completamente cambiate. Dopo la puntata andata in onda ieri sera, lunedì 12 febbraio 2024, la conduttrice ha voluto mettere in guardia Beatrice Luzzi su alcuni concorrenti della casa. “Se a vent’anni fossi stata una iena così oggi sarei sulla luna, ha messo i piedi avanti per non cadere indietro. Sembrava una valchiria“, ha confidato Simona all’attrice durante il loro dialogo di ieri sera, riferendosi alla concorrente Perla Vatiero. Secondo Simona, infatti, Perla sarebbe una “iena stratega”. Vittorio Menozzi aveva accusato Beatrice di essere uscito dal reality a causa sua. “Se Vittorio è uscito è perché tre persone lo hanno nominato. Giuseppe lo ha fatto pubblicamente e due lo hanno fatto nel segreto del confessionale. Io chiederò chi è stato ma tanto nessuno lo dirà. Loro vogliono spappolarmi psicologicamente per questo nominano tutte le persone vicino a me. Mi vogliono distruggere”, ha spiegato l’attrice. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, le dure parole contro Greta

“Grande Fratello”, la situazione tra Simona Tagli e Beatrice Luzzi è improvvisamente cambiata. Se prima la conduttrice era entrata all’interno del reality come antagonista dell’attrice, durante la puntata di ieri sera, lunedì 12 febbraio 2024, le due concorrenti sembrano aver trovato un momento per confrontarsi in un dialogo. Simona ha iniziato a farsi una propria idea sui concorrenti ancora in gara e ha definito Perla Vatiero una iena stratega. Ma i suoi giudizi non si sono fermati qui. La conduttrice ha usato parole molto dure anche nei confronti dell’ex tentatrice di “Temptation Island”, Greta Rossetti. “Lei era sempre buttata su Vittorio, è brutta questa cosa che giocava con lui e Sergio. Non esce bene neanche lei. Detto fra di noi secondo me ha fatto una figuraccia”.