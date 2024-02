Michele Misseri torna libero, poi l’annuncio choc in Tv

Gossip. Michele Misseri è tornato in libertà domenica scorsa, 10 gennaio 2024. Dopo essere uscito dal carcere, Misseri ha rilasciato una lunga intervista al programma di Rai Tre “Farwest” in cui ha fatto un annuncio choc. Scopriamo insieme le sue parole e tutti i dettagli. (Continua a leggere dopo la foto)

Michele Misseri, la scarcerazione

Michele Misseri è uscito dal carcere domenica 10 febbraio 2024. L’uomo aveva scontato la condanna di otto anni di reclusione per la soppressione del cadavere di sua nipote, Sarah Scazzi, e per aver inquinato le prove. Dopo aver lasciato il carcere di Lecce, Misseri non è tornato nella sua vecchia abitazione ad Avetrana. “Ha scelto di restare fuori dal paese per evitare pressioni mediatiche. Teme inoltre che qualcuno possa fargli del male”, ha spiegato a “Fanpage” il legale di Misseri, l‘avvocato La Tanza. Michele Misseri continua a ritenersi l’unico colpevole dell’omicidio della nipote e a chiedere la scarcerazione della moglie e della figlia. Cosima Serranno e Sabrina Misseri sono state condannate all‘ergastolo perché ritenute colpevoli dell’omicidio di Sarah Scazzi, ai tempi una giovane ragazza di soli quindici anni. (Continua a leggere dopo le foto)

La confessione choc

Michele Misseri ha rilasciato una lunga intervista durante il programma di Rai Tre “Farwest”, condotto da Salvo Sottile. Durante l’intervista, Misseri ha rilasciato una confessione choc. “Quel giorno non stavo bene, avevo un dolore alla testa. Sul letto dormivano Sabrina e Cosima, Cosima aveva detto di non suonare al citofono”. Poi il 69enne racconta il momento dell’aggressione: “Sarah è scesa in garage, a me stava dando fastidio. Io l’ho presa di spalle, l’ho sollevata e lei mi ha dato un calcio all’indietro, mi ha preso nelle parti deboli. Mi è salito un caldo al cervello e l’ho stretta forte…”. Misseri durante l’intervista ha anche aggiunto un particolare inquietante, svelando di aver sognato la nipote: “La notte stessa ho sognato Sarah che mi diceva: ‘Zio, ho freddo”, ha raccontato l’uomo alle telecamere Rai. Infine, Misseri ha confessato di aver avuto l’idea di tentare il suicidio. “Avevo pensato di prendermi una bottiglia di veleno e di andarmene in campagna da me, per togliermi la vita. Ma, quando stavo per bere, mi sono detto: “Se ti ammazzi, Sarah non sarà mai ritrovata. Però di recente ho pensato che forse ho sbagliato anche su questo. Se mi fossi ammazzato, Sarah avrebbe avuto giustizia perché sono stato io. Mia moglie non avrebbe mai saputo perché l’avrei fatto e non sarebbe mai andata in carcere. Secondo me, ho sbagliato anche su questo”.