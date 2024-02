Guido Crosetto, classe 1963, è un politico italiano, dal 22 ottobre 2022 ministro della difesa nel governo Meloni. È stato sottosegretario di Stato al Ministero della difesa nel governo Berlusconi IV. Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ricoverato d’urgenza nella notte. Sono ore di apprensio per la famiglia e per tutto il Governo. Vediamo nel dettaglio che cosa sta succedendo. (Continua a leggere dopo la foto)

Guido Crosetto ricoverato d’urgenza nella notte: cosa si sospetta

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ricoverato d’urgenza nella notte. “A seguito di un dolore perdurante da ieri mattina, il ministro Crosetto si è presentato (solo ed a piedi) al pronto soccorso del San Carlo di Nancy, con forti dolori al petto”. Lo si legge in una nota che precisa che il ministro “è stato immediatamente monitorato e poi sottoposto ad una coronarografia”. Non ci sono notizie sulle cause, continua la nota, ma fonti ospedaliere dicono potrebbe trattarsi di una pericardite. La pericardite è l’infiammazione del pericardio, ovvero quella struttura, formata da due membrane separate da un sottile strato di liquido, che avvolge, sostiene e protegge il cuore. (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche informazione in pià su di lui

Guido Crosetto è nato in una famiglia di industriali piemontesi nel settore metalmeccanic. Dopo le superiori, tra il 1982 e il 1987 ha frequentato la facoltà di economia e commercio all’Università degli Studi di Torino. Ha interrotto gli studi non laureandosi e si è iscritto alla sezione giovanile della Democrazia Cristiana a seguito della morte del padre. È stato sposato con una pallavolista originaria della Repubblica Ceca da cui ha avuto un figlio nel 1997. Si è risposato con Gaia Saponaro, pugliese, con la quale ha due figli. Ora Crosetto deve affrontare una nuova sfida e non possiamo far altro che sperare in una sua pronta guarigione.