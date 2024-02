Sanremo, Meloni su tutte le furie: cos’è successo

Gossip. Sanremo, la premier Giorgia Meloni è andata su tutte le furie in merito ad alcune cose che sono accadute durante le prime serate del Festival. Scopriamo insieme tutti i dettagli. (Continua a leggere dopo la foto)

Sanremo, Giorgia Meloni su tutte le furie

Le prime tre serate dei Festival di Sanremo sono state un successo in termini di ascolti. La prima diretta ha registrato uno share da record, e fin dal primo giorno, le esibizioni e i temi trattati sul palco dell’Ariston hanno creato una serie di dibattiti e polemiche. Questa volta, al centro dell’attenzione c’è la premier Giorgia Meloni, che non avrebbe gradito l’esibizione di un ex concorrente in gara lo scorso anno. Quest’anno Rosa Chemical si è esibito sul palco Suzuki in Piazza Colombo. Il suo show ha incluso, oltre all’esibizione canora, angeli digitali a forma di pene sullo sfondo. La scelta artistica del cantante non è passata inosservata e pare non sia stata gradita dalla premier Meloni. Anche durante la scorsa edizione di Sanremo, l’esibizione di Rosa Chemical aveva suscitato numerose polemiche. Il cantante era finito al centro dell’attenzione in seguito al bacio che si era scambiato con il rapper Fedez, ai tempi seduto sulle poltrone dell’Ariston in veste di semplice spettatore. L’anno scorso, durante l’edizione di Sanremo 2023, Fedez si era esibito a bordo di Costa Smeralda, cantando un brano in cui prendeva posizioni nette contro il partito di Giorgia Meloni. Quest’anno, con i cambi ai vertici della Rai, tutti pensavano che ci sarebbe stata un’inversione di rotta. Tuttavia, la decisione di invitare nuovamente Rosa Chemical ad esibirsi, ha suscitato diverse opinioni. Giorgia Meloni aveva già definito “folle” il cantante“, dopo aver visto la sua esibizione del 2023 sul palco dell’Ariston. (Continua a leggere dopo la foto)

Sanremo, il tema della violenza sulle donne

Sanremo, Giorgia Meloni è andata su tutte le furie con il Festival. Oltre alle controversie e alle opinioni discordanti riguardanti le esibizioni di alcuni artisti, Giorgia Meloni ha manifestato una profonda delusione per l’esclusione dal Festival della canzone “Quello non era amore” dell’Orchestraccia di Marco Conidi. Il brano affronta il tema della violenza sulle donne ed è molto apprezzato dalla premier perché ritenuto molto attinente in un periodo segnato da notizie di cronaca che trattano quotidianamente il tema dei femminicidi. La premier è rimasta molto delusa perché sperava che Amadeus non scartasse questo brano che poteva concedere uno spazio dedicato proprio per trattare questa tematica tanto importante.