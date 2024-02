Sanremo, la classifica della terza serata: sorpresa in vetta

Gossip. La terza puntata di Sanremo è stata ricca di novità. Come di consuetudine, poco prima del termina della diretta, è stata letta la classifica provvisoria, che ha riservato qualche sorpresa, soprattutto per chi si è trovato ai primi posti. (Continua a leggere dopo la foto)

Sanremo, le novità della terza puntata

Ieri sera, giovedì 6 febbraio 2024, è andata in onda la terza puntata del Festival di Sanremo. La serata è stata ricca di novità, ospiti speciali e immancabili colpi di scena. Teresa Mannino è stata la co-conduttrice della terza serata del Festival. Con la sua immancabile e pungente ironia, Teresa Mannino ha fatto il suo ingresso con lo stile di una vera diva si Hollywood, senza perdere, però, il suo senso dell'umorismo. "È inutile, ci sono altri otto ingressi", ha detto l'artista evitando le temute scale del teatro Ariston. La Mannino ha regalato momenti di felicità pura, pur toccando argomenti molto importanti e delicati. Al fianco di Amadeus nella conduzione della terza serata, ha sempre trovato lo spazio per potersi concedere qualche battuta che ha fatto ridere di gusto i telespettatori e il pubblico a casa. "I giornalisti stanno tutti qua, se succede un fatto nel mondo non lo sapremo mai: è un mese di incoscienza. Sanremo è un grande carnevale. L'unica cosa negativa è che stasera non mi posso vedere Sanremo".

La polemica di Amadeus sul “caso di John Travolta”

Durante la giornata di ieri, giovedì 8 febbraio 2024, c'è stata la conferenza stampa per la presentazione della terza serata del Festival di Sanremo. Uno dei temi principali affrontati è stato quello che ormai sembrerebbe essere diventato "il caso di John Travolta". In seguito alla presenza dell'attore al Festival, sono scoppiate una serie di polemiche legate al caso della presunta pubblicità occulta nei confronti d' un'azienda che produce scarpe e che l'attore avrebbe indossato mostrandone il logo durante la performance di giovedì, 8 febbraio 2024. Amadeus ha voluto ribadire la sua posizione in merito e interrompere le polemiche incessanti. "Oggi si è parlato tanto, secondo me forse troppo, di John Travolta e credo non si sia dato il giusto spazio alla straordinaria testimonianza del maestro Giovanni Allevi", ha detto il direttore artistico di Sanremo aprendo la terza serata. Fiorello, ormai diventato coppia fissa con Amadeus all'interno del Festival, ha deciso di prendere la questione con ironia. "Se avessimo scippato due anziani fuori dalla posta ci avrebbero insultato di meno, lo scippo è meno grave del ballo del qua qua", ha detto lo showman durante il collegamento dall'Aristonello.

Il ritorno di Eros Ramazzotti e della sua “Terra Promessa”

Tra le numerose sorprese della terza serata del festival di Sanremo, c'è stato l'incredibile ritorno di Eros Ramazzotti per i quarant'anni del suo brano "Terra Promessa". Fu proprio con questa canzone che il cantante si aggiudicò la vittoria della categoria "Nuove Proposte" esattamente quaranta anni fa. Durante la sua performance, l'artista ha voluto lanciare un appello: "Ci sono quasi 500 milioni di bambini che vivono in zone di conflitto, altri milioni che non vedranno mai la terra promessa: basta sangue, basta guerre. Pace! I nostri pensieri forever". Eros ha voluto ringraziare anche suo padre per avergli sempre dato la spinta e il sostegno di cui necessitava, e ha detto grazie anche a Sanremo, da cui tutto è iniziato. Il cantante ha infine ricordato alcuni momenti indimenticabili della sua carriera. "L'arrivo a Milano da Roma: non vedevo la città, c'era nebbia, ma mi piaceva la carica della città tra musica, moda, arte; la firma con la Sony nel '95 e poi l'incontro con Tina Turner che vorrei ricordare stasera".

