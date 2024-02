“Grande Fratello”, i concorrenti fuori dalla casa: cosa sta succedendo

Gossip. “Grande Fratello“, continuano le sorprese per i concorrenti della casa più spiata d’Italia. Questa volta, però, non tutti gli inquilini sono stati coinvolti dalla produzione. Scopriamo insieme tutti i dettagli e cosa sta succedendo. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, un’altra sorpresa per i concorrenti

“Grande Fratello”, questa edizione del reality show Mediaset più seguito d’Italia ha riservato una serie infinita di sorprese per i concorrenti in gara. Mai, prima d’ora, era stato possibile varcare la temutissima porta rossa, quanto adesso. Qualche settimana fa la produzione del gf aveva concesso ai veterani della casa un‘uscita di gruppo che si era trasformata in un pomeriggio di relax e armonia, in seguito al quale Beatrice Luzzi ha avuto un crollo emotivo molto forte. Anche questa volta, il “Grande Fratello” ha deciso di concedere ai concorrenti una fuga dalle mura della casa. In questo caso, però, la sorpresa non ha coinvolto tutti quanti, lasciando qualcuno escluso. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, tutti fuori dalla porta rossa, tranne due

Il “Grande Fratello” ha deciso di fare una sorpresa ai concorrenti, comunicandogli una nuova gita fuori dalle mura della casa. Gli inquilini hanno ovviamente fatto i salti di gioia ed hanno iniziato a prepararsi, inconsapevoli di cosa li avrebbe attesi. La sorpresa del gf, però, non ha coinvolto tutti. I due nuovi arrivati nel reality, Simona Tagli e Alessio Falsone, sono stati esclusi da questa uscita di gruppo. Prima di uscire dalla porta rossa, gli inquilini hanno scritto un biglietto ai nuovi arrivati e sono usciti dagli studi di Cinecittà euforici. Simona e Alessio, si sono ritrovati improvvisamente soli con la casa vuota tutta per loro, ed hanno approfittato del tempo e dello spazio a disposizione per conoscersi meglio e godersi un po’ di tranquillità. (Continua a leggere dopo le foto)

I commenti del pubblico

I concorrenti del “Grande Fratello” hanno lasciato le mura della casa in seguito ad una sorpresa della produzione. Tutti hanno varcato la porta rossa e sono usciti dagli studi di Cinecittà, tranne i due nuovi arrivati: Simona Tagli e Alessio Falsone, I telespettatori si sono ribellati alla decisione presa dalla produzione e in tantissimi si stanno scagliando contro il reality show condotto da Alfonso Signorini per la mancanza di trasparenza che si sta verificando nel corso di questa edizione. “Boh, questa cosa che ormai escono dalla casa e noi non possiamo vedere è la morte del GF, un altro format”, ha commentato un utente del web.