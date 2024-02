L’Eredità, bufera sul campione Giuseppe: italiani al veleno contro di lui

Gossip. L’Eredità, il popolo del web si è rivoltato contro il campione del game show di Rai Uno, Giuseppe. I commenti contro il concorrente sono stati velenosi. Scopriamo che cosa è successo e quali sono state le parole dei telespettatori. (Continua a leggere dopo la foto)

L’Eredità, chi è Giuseppe, il campione del game show di Rai Uno

Giuseppe continua a detenere il titolo di campione de “L’Eredità”, il game show condotto da Marco Liorni su Rai Uno. Durante la puntata di mercoledì 7 febbraio 2024, il campione indiscusso non è riuscito a portarsi a casa il montepremi finale di 47.500 euro, fallendo proprio durante il momento della tanto temuta Ghigliottina. Giuseppe ha lottato fino alla fine per indovinare la fatidica parola-chiave, ma non ce l’ha fatta. Ha tentato diverse combinazioni, abbinando la parola “Bottone” ad “Ascensore”, “Schiacciare”, “Filo” e “Spia”, ma non è riuscito a dare la risposta giusta. La parola vincente era, infatti, “Freno”. Numerosi telespettatori seguono con molta passione il game show di Rai Uno, commentando le puntate in tempo reale su X (l’ex Twitter). (Continua a leggere dopo la foto).

I commenti del web

L’Eredità, nonostante i numerosi tentativi, Giuseppe non è riuscito ad indovinare la parola-chiave che gli avrebbe permesso di sconfiggere la Ghigliottina e di portarsi a casa il montepremi di 47.500 euro. Il campione del game show di Rai Uno ha provato con diverse combinazioni di parole, ma non c’è stato nulla da fare. I fan più accaniti, hanno commentato in diretta su X (l’ex Twitter) la puntata di ieri, mercoledì 7 febbraio 2024, e non si sono risparmiati con i giudizi velenosi. “Non conosce manco il filo del freno nelle moto e nelle bici, ma anche in certe auto. E’ proprio scarso”, ha scritto un utente sul web. “Marò questo non conosce manco i freni a tamburo, basta questo per squalificarlo come campione. Pensava che fossero frutto della sua immaginazione”, ha commentato un altro telespettatore su X. “Ma possibile che sia così ovvio dalla seconda parola che hanno detto?”, ha aggiunto un altro utente. Giuseppe è protagonista indiscusso del programma ormai da giorni ed è arrivato al gioco finale con in mano ben 190.000 euro. (Continua a leggere dopo la foto)

L’Eredità, le critiche al campione

L’Eredità, i telespettatori più attenti hanno criticato fortemente Giuseppe, definendolo “impreparato”. Il campione del game show di Rai Uno non è riuscito ad indovinare la parola-chiave dell’ultima puntata andata in onda ieri sera, mercoledì 7 febbraio 2024. Giuseppe ha perso proprio durante la tanto temuta Ghigliottina, e il popolo del web ha commentato la sua sconfitta con messaggi alquanto velenosi. La sfida preliminare dei cento secondi ha destato ulteriori perplessità nei telespettatori che hanno notato una certa mancanza di preparazione nel concorrente. “‘In che Paese si svolge il film Mulan?’… In CILE??? C I L E ? Io che urlavo ‘Cina! Cina!’ rischiando di strozzarmi con la pizza, perché come si fa a non sapere dov’è ambientato Mulan? Eretici!”