Sanremo, il dettaglio nascosto nel look di Annalisa che in pochi hanno notato

Gossip. Sanremo, ieri sera, mercoledì 7 gennaio 2024, è andata in onda la seconda puntata del Festival. Durante la sua apparizione, la cantante Annalisa ha sfoggiato un look molto audace con un dettaglio nascosto che solo in pochi hanno notato. Scopriamo di che si tratta. (Continua a leggere dopo la foto)

Sanremo, il ritorno di Annalisa

Ieri, mercoledì 7 febbraio 2024, è andata in onda la seconda serata del Festival di Sanremo. Il conduttore e direttore artistico, Amadeus, ha presentato tutti e trenta gli artisti che sono in gara quest’anno, durante la prima serata. La novità introdotta da Amadeus quest’anno, è stata di dividere i cantanti in due gruppi che si esibiranno in due serate differenti, presentandosi a vicenda. Ieri sera è stata la volta di Annalisa, che ha portato sul palco del teatro Ariston il suo nuovo brano “Sinceramente”, che sta conquistando fin da subito le classifiche di Spotify. (Continua a leggere dopo la foto)

Sanremo, il look audace di Annalisa

Sanremo è andato in onda con la prima puntata della nuova edizione durante la serata di martedì, 6 febbraio 2024. Per la seconda serata del Festival, Annalisa ha scelto un look che non si discosta molto da quello indossato durante la prima esibizione. Lo stile dell’artista è audace ma al tempo stesso molto elegante, caratterizzato da una nota dark. Anche durante l’esibizione di ieri, mercoledì 7 febbraio 2024, la cantante ha scelto di indossare un paio di reggicalze e un mini dress con le maniche lunghe e una scollatura profonda che lasciava intravedere il tatuaggio a forma di conchiglia che Annalisa ha sul petto. L’intero outfit era total black e portava la firma di Dolce&Gabbana. Il marchio accompagnerà l’artista per tutta la durata di Sanremo. (Continua a leggere dopo la foto)

Il dettaglio che nessuno aveva notato

Gli otufit indossati da Annalisa per questa nuova edizione di Sanremo sono audaci, eleganti, ma conservano sempre una nota dark. Le mise sono state tutte studiate dalla stylist Susanna Ausoni che ha raccontato a “Fanpage.it” che tra gli abiti e la canzone c’è un filo conduttore. “Abbiamo scelto un filo conduttore che lega tutti i look. È un lavoro organico che rappresenta bene questo pezzo. Quando seguo un artista a Sanremo io devo a vestire la canzone più che l’artista”. Durante la prima serata di Sanremo, Annalisa aveva optato per un paio di parigine estremamente coprenti. Durante la serata di ieri, invece, la pop star ha voluto indossare delle calze molto velate, creando un gioco di trasparenze anche con le scarpe realizzate una tomaia in tulle stretch. Il modello a stivaletto proviene dalla collezione realizzata da Dolce&Gabbana con Kim Kardashian.