Superospite della serata di ieri, mercoledì 7 febbraio 2024, di Sanremo John Travolta. Il famoso attore ha dato lezioni di ballo ad Amadeus accennando sul palco dell’Ariston ai suoi passi diventati un classico da “La febbre del sabato sera” a “Pulp Fiction” e “Grease”. Non tutte le esibizioni di John Travolta hanno convinto il pubblico. L’ultima in particolare, ha scatenato gli utenti sui social i quali hanno condiviso la scena con l’hashtag #imbarazzante. Fiorello stesso ha ammesso che è stato bruttissimo da vedere. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Sanremo 2024, il monologo da brividi di Giovanni Allevi emoziona l’Italia intera

Leggi anche: Sanremo, Emma e quelle parole dette prima di cantare: in pochi hanno sentito

John Travolta, finisce malissimo a Sanremo

Su X, dopo la serata di ieri, spopola l’hashtag #imbarazzante nella cui categoria è finita anche l’esibizione di John Travolta a Sanremo insieme a Fiorello e Amadeus. Selvaggia Lucarelli su Instagram ha pubblicato un commento che ha fatto il pieno di like. “Sinner sempre più pentito”, ha scritto a proposito del siparietto di attore e conduttori, facendo riferimento alla decisione del tennista italiano di non partecipare a Sanremo 2024. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Sanremo 2024, la classifica dopo la seconda serata: chi c’è in testa

Leggi anche: “Grande Fratello”, Greta e Maddaloni danno la notizia ai coinquilini

John Travolta ne “Il ballo del qua qua”

DOpo aver sfoggiato le sue doti da ballerino sul palco dell’Ariston, John Travolta si è trovato a doversi cimentare in un altro tipo di esibizione. Fuori dal teatro, il famoso attore ha ballato con Fiorello e Amadeus “Il ballo del qua qua”, portato al successo da Romina Power negli anni ’80. Il pubblico di Sanremo 2024 non ha gradito lo sketch di John Travolta e i conduttori e sono arrivate critiche anche dure da parte di migliaia di utenti e da diversi giornalisti. Fiorello ne ha parlato proprio questa mattina a Viva Rai2 ammettendo che la scena è stata terrificante. (Continua dopo le foto)

JOHN TRAVOLTA IN MONDOVISIONE CHE BALLA IL BALLO DEL QUA QUA CON AMADEUS E FIORELLO UN PAESE DI ESAURITI TOTALI #Sanremo2024 pic.twitter.com/EKn3LJQ5d8 — venere di twitta 💐 (@aleferaz) February 7, 2024

Sanremo, il commento di Fiorello su John Travolta nello sketch de “Il ballo del qua qua”

“Devo dirlo, prima ho fatto una delle cose più terrificanti della storia della televisione italiana”, ha esordito Fiorello commentando lo sketch con John Travolta. “Sì, abbiamo fatto una gag terrificante. Tu Amadeus non lo sai perché non ci sei, eri impegnato a dire ‘codice 01’. E mentre tu fai ‘codice 01’ gli insulti me li becco io. Perché tu stai lì sul palco e io mi prendo le offese. Come cosa è successo? Abbiamo fatto una cosa… ma ti sei reso conto? Quella con John Travolta, gli abbiamo fatto ballare il Ballo del Qua Qua. Era carina e divertente?! Ma cosa stai dicendo?”, ha chiesto ironicamente ad Amadeus. Fiorello ha fatto sapere che già intuiva che sarebbe stato imbarazzante. “Ecco, qui è la fine delle nostre carriere”.