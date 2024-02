Sanremo 2024, la classifica dopo la seconda serata: chi c’è in testa

Ieri sera è andata in onda la seconda serata del Festival di Sanremo 2024. In gara la metà dei concorrenti presentati dall’altra metà che si esibirà stasera. Al fianco di Amadeus, Giorgia, che festeggia i 30 anni di “E poi”, brano con cui vinse il Festival nel 1996. Sul palco dell’Ariston torna a suonare davanti al pubblico, Giovanni Allevi. Il pianista, assente dalla scena da due anni per via di una Encefalite virale, ha emozionato il pubblico con il brano “Tomorrow”. E poi ancora, Jhon Travolta e il cast di Mare Fuori. Alla fine, come sempre, uno sguardo alla classifica: a votare i primi 15 cantanti è stata la Giuria delle Radio e il Televoto, entrambi con un peso del 50%. Vediamo quali sono i primi 5 classificati.

Leggi anche: Sanremo 2024, chi è la famosa fidanzata di Dargen D’Amico: si scopre tutto ora

Leggi anche: “Sanremo”, sono arrivati gli ascolti ed è sorpresa assoluta

La seconda serata del Festival

Quella di quest’anno è la 74° edizione del Festival di Sanremo. 30 cantanti si esibiscono in brani inediti e incantano pubblico e giuria. Anche se ci sono brani che non vinceranno, abbiamo già memorizzato quelli che saranno il tormentone di quest’estate. Giorgia, co-conduttrice della serata ha spento la candelina per i 30 anni di “E poi”, nel corso della serata si è esibita in un midley dei suoi brani più belli premiata con la standing ovation, inoltre ha fatto divertire la sua goffaggine sul palco. Tra un’esibizione e l’altra ospiti e sketch hanno alleggerito la serata.

Occasione sprecata per Amadeus che ha avuto l’onore di ballare insieme a John Travolta, ma dopo aver abbozzato qualche passo di Saturday Night Fever e Grease, finisce con il ballare imbarazzato la qua qua dance con Fiorello. Momento davvero toccante quando sul palco ritorna Giovanni Allevi, lontano da due anni per un mieloma. Accolto da un caloroso abbraccio, il musicista ha raccontato con forza il suo percorso e nel dolore ha trovato la forza di apprezzare la bellezza della vita. Al piano ha suonato “Tomorrow”, brano composto durante la degenza in ospedale. (continua dopo la foto)

Leggi anche: Sanremo, il significato della collana tra le mani di Irama

Festa a Festival

Sul palco di Piazza Colombo, Rosa Chemical fa ballare il pubblico, mentre l’Ariston si colora con la musica di Bob Sinclair. Poi, non solo Giorgia spegne le candeline. Sul palco l’Orchestra Casadei e la Nuova Orchestra Santa Balera (gruppo composto da 15 musicisti e 10 ballerini) “La generazione Z del liscio”, come l’ha definita Amadeus, intonano “Romagna mia”, inciso da Secondo Casadei nel 1954.

Il cast di Mare Fuori portano il tema della violenza di genere. Lo fanno spiegando, con i termini scelti dallo scrittore Matteo Bussola, le parole chiavi in una relazione basata sul rispetto dell’altro ma anche di se stessi. Immancabile poi, l’inizio della colonna sonora della serie. Al termine della serata, Amadeus e Giorgia hanno comunicato al pubblico le prime 5 posizioni in classifica, votate dal pubblico con il televoto e la Giuria delle Radio. (continua dopo la foto)

La classifica della seconda serata

Al top della classifica c’è il sorprendente Geolier con ” I p’ me, tu p’ te“. Al secondo posto una new entry rispetto a martedì, cioè Irama e la sua “”tu no”; Annalisa e”Sinceramente” ottima terza, seguita da Loredana Bertè con “Pazza”. Al quarto posto, “Tuta gold” di Mahmood. Stasera altri 15 cantanti, presentati dai loro colleghi torneranno a cantare i loro inediti, mentre domani ci aspetta la serata duetti.