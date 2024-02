Il Festival della canzone italiana, più comunemente Festival di Sanremo o anche semplicemente Sanremo, è un festival musicale che si tiene ogni anno in Italia, a Sanremo, a partire dal 1951. Vi hanno preso parte come concorrenti, ospiti o compositori, molti dei personaggi più noti della musica leggera italiana ed è considerato uno dei più importanti e longevi festival musicali al mondo. Quest’anno, dal 6 al 10 Febbraio 2024, si terrà la 74esima edizione. Trenta i cantanti in gara e alla guida dello show Amadeus. Dopo cinque anni, il conduttore continua a collezionare record, come è appena accaduto per gli ascolti della prima serata del Festival. (Continua a leggere dopo la foto)

“Sanremo 2024” ascolti: la prima serata parte con il botto

Si è discusso tanto di questa edizione 2024 del Festival di Sanremo, che ha visto ancora una volta la conferma di Amadeus nel ruolo di timoniere della kermesse. Amadeus aveva promesso un festival più lontano dalla politica ma non per questo meno scoppiettante. Il risultato? Per capirlo, basta dare un’occhiata ai dati degli ascolti. Il debutto del quinto festival di Amadeus è stato un assoluto trionfo. L’auditel ha certificato un successo fatto dal 65,1% di share e da 10.561.000 di spettatori. Il direttore artistico Amadeus ha quindi battuto sé stesso ottenendo un risultato ancora migliore dell’anno scorso in quanto a percentuale di ascolti ma leggermente meno a livello di spettatori. (Continua a leggere dopo la foto)

La classifica della prima serata

Il Festival di Sanremo 2024 si svolgerà al Teatro Ariston dal 6 al 10 Febbraio 2024 e sarà trasmesso in diretta su Rai1, Radio2 e RaiPlay. 30 artisti in gara (27 cantanti scelti e 3 vincitori di Sanremo Giovani) con 30 canzoni inedite, oltre alle consuete cover della quarta serata. Nel corso della prima serata si sono esibiti tutti e 30 gli artisti: una serata decisamente lunga che è stata premiata dall’affetto del pubblico. Alla fine delle esibizioni sono stati mostrati solo i primi cinque nomi della classifica parziale: Loredana Berté con il brano Pazza, Angelina Mango con La noia, Annalisa con Sinceramente, Diodato con Ti muovi e al quinto posto Mahmood con Tuta gold. Per ora questi sarebbero i cinque artisti più apprezzati, ma ancora manca il voto del pubblico, che spesso ribalta completamente i rusultati.