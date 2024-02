Sanremo, la famosissima minaccia un clamoroso intervento: cosa succede

Oggi, martedì 6 febbraio 2024, andrà in onda su Rai1 la prima serata del Festival di Sanremo. Durante la solita conferenza stampa di apertura della kermesse, Amadeus e Fiorello sono intervenuti, tra le altre cose, anche sull’argomento della protesta dei trattori. La vip, una volta che è venuta a sapere cosa hanno detto, si è indignata e ha minacciato i due conduttori del Festival di Sanremo. Cosa sta succedendo? E cosa potrebbe accadere davvero durante le serate del Festival? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Operata all’addome: dramma per l’ex volto di Canale 5

Leggi anche: Re Carlo e il tumore, Matteo Bassetti spiazza tutti

Cosa hanno detto Amadeus e Fiorello sulla protesta dei trattori

Durante la tradizionale conferenza stampa che precede il Festival di Sanremo, i due conduttore hanno detto la loro sulla protesta dei trattori che da una settimana è scoppiata in Italia e in Europa. “Trovo la protesta dei trattori assolutamente giusta, sacrosanta, per il diritto al lavoro e alla tutela del proprio posto di lavoro. Ma nessuno mi ha contattato e non ho contattato nessuno”, ha detto Amadeus. Fiorello invece ci ha scherzato su. “Ci mancherebbero che non venissero, un palcoscenico così mica lo trovi tutti i giorni. Sapete chi c’è in testa al corteo? Al Bano”, ha affermato con ironia. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, quanto deve pagare di penale Beatrice se lascia la casa

Leggi anche: Principe Harry, come ha reagito alla notizia del tumore del padre

Sanremo, Naike Rivelli furiosa dopo le parole di Amadeus e Fiorello sulla protesta dei trattori

A quanto pare, la figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli, non ha particolarmente apprezzato la risposta data da Amadeus e tantomeno da Fiorello in merito allo sciopero dei trattori e ha deciso di chiarire cosa ne pensa al riguardo. “Ma che davvero Amadeus e Fiorello hanno risposto così!? Che loro non ne sanno niente e nessun “trattore” li ha contattati? Mi vergogno per lui. Si vede che non prendono le cose importanti seriamente”. Inizia così il post pubblicato su Instagram di Naike Rivelli, che si è schierata totalmente dalla parte degli agricoltori che stanno manifestando in giro per l’Italia. (Continua dopo le foto)

Poi la vip ha fatto un invito ai due conduttori. “Cari Ama e Fiore, potete contattare i “trattori” semplicemente come abbiamo fatto io e la mamma, chiamando tanti di noi che siamo qui in piazza con loro da giorni. Perché scusate, quando si parlava di cyber bullismo e di razzismo e violenza contro le donne… Siete stati contattati da qualcuno? Siete voi, specialmente @rosario_fiorello che ha iniziato la sua carriera proprio nelle piazze per strada tra il popolo, che dovrebbe scherzare di meno e saperne di più!”, la pesante critica della Rivelli. “Noi abbiamo trovato #antoniozangari online facilmente. Antonio detto #ilgigantebuono che coordina tutti i presidi dello #scioperoagricoltori qui in Calabria. Anche Albano si è mosso per la Calabria e lo ha contattato. Non è poi così difficile provarci Fiorello”. la figlia di Ornella Muti è intervenuta su Instagram minacciando di “invadere” Sanremo con i trattori. Cosa succederà nei prossimi giorni?