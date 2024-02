Re Carlo e il tumore, Matteo Bassetti spiazza tutti

Gossip. Re Carlo, sovrano d’Inghilterra, ha scoperto di avere un tumore in seguito ad un’operazione alla prostata. Matteo Bassetti ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno lasciato tutti senza parole. Scopriamo insieme tutti i dettagli. (Continua a leggere dopo la foto)

Re Carlo e il cancro, le parole di Matteo Bassetti

Re Carlo ha recentemente scoperto di avere un tumore. Il sovrano d'Inghilterra, dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico alla prostata presso la London Clinic, ha scoperto di avere un cancro. Buckingham Palace non ha dichiarato quale sia la tipologia di tumore dalla quale è affetto il sovrano inglese, ma ha dichiarato che non si tratta di un cancro alla prostata. Matteo Bassetti ha rilasciato alcune dichiarazioni in un post pubblicato sul suo profilo personale X (l'ex Twitter): "Re Carlo ha un cancro, probabilmente alla prostata e sarà curato seguendo la medicina dell'evidenza con i farmaci suggeriti dalle linee guida internazionali".

Re Carlo, Matteo Bassetti spiazza tutti sulle cure del sovrano d’Inghilterra

Re Carlo si è recentemente sottoposto ad un'operazione chirurgica alla prostata presso la prestigiosa London Clinic. Solo poco tempo fa, anche la nuora Kate Middleton aveva subito un'operazione nello stesso ospedale. La principessa del Galles era stata operata all'addome e dovrà restare in convalescenza ancora per molto tempo. Matteo Bassetti, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle cure a cui dovrà sottoporsi il sovrano d'Inghilterra. "Solo poche settimane fa, aveva annunciato che il suo medico personale sarebbe stato Michael Dixon, esperto di omeopatia e terapie alternative (con un curriculum molto discutibile). Per fortuna sua e dei suoi sudditi niente omeopatia per curare il cancro. Quando hai qualcosa di serio ti affidi ai medici seri e coscienziosi. Benedetta l'incoerenza di cui anche in Italia ci sono veri campioni", ha scritto il noto infettivologo italiano in un suo post pubblicato su X (ex Twitter) Durante la sua partecipazione al programma televisivo " L'aria che tira", Matteo Bassetti ha rivendicato le sue parole in merito alle cure di Re Carlo e all'omeopatia. "L'omeopatia è di fatto un placebo, come prendere acqua e zucchero", ha detto l'infettivologo negli studi di La7.

Re Carlo, l’operazione alla prostata e la scoperta del tumore

Re Carlo si è recentemente sottoposto ad un’operazione alla prostata. Durante la sua permanenza alla London Clinic e in seguito all’intervento chirurgico, il sovrano d’Inghilterra ha scoperto di avere un cancro. Buckingham Palace ha rilasciato un comunicato in merito alla diagnosi sulle condizioni di salute del sovrano d’Inghilterra, cosa che non aveva mai fatto prima. Re Carlo continuerà comunque a svolgere i suoi doveri costituzionali da “capo di Stato”, nonostante la terapia. Non è ancora chiaro per quanto tempo dureranno le cure a cui dovrà sottoporsi il sovrano, ma i medici gli hanno suggerito di astenersi dagli impegni pubblici mentre si sottoporrà ai trattamenti.