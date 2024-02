Re Carlo III è stato ricoverato la settimana scorsa per un’intervento alla prostata. Sottoposto a vari controlli, i medici hanno scoperto che il sovrano ha un tumore e ha già iniziato le cure. Gli specialisti hanno affermato, anche, che il tumore non sarebbe collegato all’operazione subita. L’annuncio è arrivato tramite una nota di Buckingham Palace e tutto il mondo ne è rimasto sconvolto. Invece, come ha reagito il principe Harry, secondo genito del re?

Principe Harry, come ha reagito alla notizia del tumore del padre

L’annuncio del tumore di re Carlo, nessuno se lo aspettava. Dopo il ricovero improvviso di Kate Middleton, per un’operazione all’addome, le quali cause non sono ancora state rivelate, il sovrano doveva sottoporsi ad un intervento di routine, invece l’annuncio è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Il monarca avrebbe già iniziato il ciclo di cure. Il principe Harry, appresa la notizia della malattia del padre, avrebbe prenotato immediatamente un volo di rientro a Londra per fargli visita. (continua dopo la foto)

Harry torna a Londra

Il principe Harry, che vive in California insieme alla moglie Meghan, avrebbe ricevuto una telefonata molto importante da parte del papà Carlo, dove gli confidava della malattia appena scoperta. Il secondogenito del re, avrebbe immediatamente deciso di tornare in patria per fargli visita e stare accanto ala sua famiglia in questo momento così difficile. Questo potrebbe essere il primo passo verso una riconciliazione del principe con il padre ed il fratello William. E Meghan, tornerà a Londra con suo marito? (continua dopo la foto)

La decisione di Meghan

La duchessa Meghan Markle avrebbe deciso di non tornare a Londra e di rimanere a casa insieme ai figli Archie e Lilibet. Infondo non sarebbe la prima volta che Harry torna in Inghilterra da solo, la moglie ha sempre preferito tenere un profilo basso ed evitare di incontrare nuovamente la Royal Family, per il dolore causatole in questi anni.