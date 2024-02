Straziante annuncio della cantante: “Sto morendo, vi lascio la mia ultima canzone”

Gossip. Straziante annuncio, una famosa cantante ha rilasciato alcune dichiarazioni choc sul suo stato di salute che hanno lasciato i fan senza parole. Scopriamo insieme chi è e tutti i dettagli della vicenda.

Leggi anche: Fiorello, annuncio choc su Sanremo: “Ho chiuso”

Leggi anche: L’attrice finisce nella bufera: “Ho un cancro”, poi esce fuori la verità

Straziante annuncio, chi è la famosa cantante

Straziante annuncio, una famosa cantante ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni sulla terribile malattia da cui è stata colpita e su alcune decisioni che avrebbe deciso di prendere in seguito a ciò che le sta accadendo. Cat Janice, artista pop nota al pubblico per aver rilasciato una hit di successo che sta spopolando su Instagram e TikTok, ha scoperto di essere affetta da una malattia che non le lascerà molti mesi di vita da trascorrere. L’artista ha già affrontato ben diciassette cicli di chemioterapia in passato, ma sembra che la malattia che la perseguita si sia nuovamente ripresentata. (Continua a leggere dopo la foto)

Il nuovo brano di Cat Janice

Cat Janice è l’autrice di una hit che sta spopolando sui principali social, tra cui Instagram e TikTok. Il brano prende il nome di “Dance You Outta My Head“, ed è stato registrato il 19 gennaio 2024, il giorno prima del compleanno dell’artista pop, originaria di Washington DC. La canzone era stata pensata da Cat Janice mentre si trovava in viaggio in macchina con il figlio. Il brano è diventato virale nel giro di pochissimi giorni. “Dance You Outta My Head” ha scalato le classifiche ed è salita tra le prime dieci tracce su iTunes ed è stata utilizzata in più di 34.000 TikTok. La canzone è stata tradotta in diverse lingue ed è diventata la protagonista di diversi balletti realizzati dagli utenti dei principali social network. (Continua a leggere dopo la foto)

Straziante annuncio: la scelta dell’artista

Straziante annuncio. Cat Janice ha inciso il suo ultimo brano lo scorso 19 gennaio. L’idea per la nuova canzone le è venuta in mente mentre si trovava in viaggio in macchina con il figlio. Secondo David Zierler, proprietario della Handscript Records con sede a Las Vegas, gli utenti delle principali piattaforme di streaming e social: “Non stanno ascoltando solo quella canzone. La stanno seguendo. Stanno seguendo la sua storia”. Cat Janice si è dovuta sottoporre a diciassette cicli di chemioterapia, a causa della malattia che la perseguita da anni e che adesso si è nuovamente ripresentata. I medici hanno comunicato all’artista che non le restano davanti molti mesi di vita e per tale motivo, la cantante ha deciso di lanciare il brano e lasciare tutti i diritti sulla canzone al proprio figlio.