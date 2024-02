L’attrice, molto famosa nel suo paese, è finita nella bufera dopo aver annunciato di avere un cancro all’utero. Poco dopo il suo annuncio, infatti, è stata scoperta tutta la verità. L’attrice ha mentito e, nonostante l’abbia fatto per una causa nobile, qualcuno non ha digerito la messinscena. L’attrice è dunque finita nella bufera. (Continua…)

Leggi anche: Rodolfo Laganà, il triste annuncio sulla malattia

Leggi anche: Musica italiana in lutto, è deceduto a casa sua dopo una lunga malattia

Attrice finge di avere un cancro

Ha fatto discutere la scelta di un’attrice di sensibilizzare su un tema molto importante con una vera e propria messinscena. L’attrice, infatti, ha fatto sapere, attraverso i suoi canali socia, di essere morta a seguito di un cancro all’utero. Poco dopo, però, è venuta fuori la verità. L’attrice non è mai stata malata ed in realtà è viva e vegeta. La messinscena è stata organizzata per sensibilizzare sulla prevenzione con il Pap test. Nonostante si tratti di un fine nobile, molti non hanno preso bene quanto fatto dall’attrice. (Continua…)

Leggi anche: Costantino Vitagliano e la malattia, come l’ha scoperta: il primo sintomo

Leggi anche: Laura Pausini, la drammatica confessione in Tv sulla malattia

Critiche sui social

“Ha combattuto con coraggio la malattia ed è morta“, così è stata annunciata la (finta) morte dell’attrice. Quest’ultima, in realtà, ha prestato il volto ad un’iniziativa abbastanza discutibile con la quale si voleva sensibilizzare sulla prevenzione con il Pap test. La notizia della sua morte aveva suscitato un’ondata di cordoglio tra i suoi follower. Nel giro di pochi minuti sono arrivati centinaia di messaggi. Per un po’ di tempo, dunque, l’attrice per tutti era morta, poi è riapparsa sui social viva e vegeta, annunciando che si trattava di una “trovata” per sensibilizzare su un tema molto importante. Alcuni, però, non hanno gradito ed l’hanno accusata di volersi fare pubblicità con una scelta “non etica”, oltre ad aver trattato con superficialità la morte. (Continua…)

Chi è l’attrice

L’attrice protagonista di questa “trovata” si chiama Poonam Pandey ed è molto famosa in India. Può contare su oltre un milione di seguaci sui suoi profili social. I primi a preoccuparsi per le sue condizioni di salute sono stati proprio i follower. Molti, però, sono rimasti delusi e siamo sicuri che, come successo in Italia alla Ferragni (che è stata attaccata per molto meno), anche Poonam Pandey perderà molti seguaci dopo questo episodio.