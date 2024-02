Fiorello, annuncio choc su Sanremo: “Ho chiuso”

Gossip. Fiorello, a pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, ha risposto ad alcune domande a margine della conferenza stampa di presentazione che si è tenuta lunedì, 5 febbraio 2024. (Continua a leggere dopo la foto)

Fiorello e la nuova edizione del Festival di Sanremo

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, Fiorello ha risposto ad alcune domande in seguito alla conferenza stampa di presentazione della nuova edizione. Il noto showman ha partecipato a cinque edizioni del festival canoro più seguito d’Italia, al fianco del suo collega e fidato amico Amadeus. A margine della conferenza stampa, un giornalista ha chiesto a Fiorello se anche quest’anno parteciperà al Festival al fianco di Amadeus. La risposta dello showman ha lasciato tutti senza paratole. (Continua a leggere dopo la foto)

Fiorello, le dichiarazioni sulla partecipazione al Festival di Sanremo

Fiorello, a margine della conferenza stampa di presentazione che si è tenuta ieri, lunedì 5 febbraio 2024, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua partecipazione alla nuova edizione di Sanremo. Un giornalista, a termine della conferenza stampa, ha chiesto allo showman: “Ma se Amadeus dovesse decidere di continuare, tu ci saresti come partner?”. Fiorello non ha avuto dubbi, ed ha risposto immediatamente e in modo perentorio: “No, no, no, no, no io ho chiuso qua. Sanremo finisce qua per me. Basta. È finita”. In seguito ha voluto spiegare i motivi che si celano dietro la sua decisione, dopo cinque anni al fianco del collega e amico Amadeus. (Continua a leggere dopo la foto)

Fiorello, le spiegazioni della sua scelta

Fiorello è stato intervistato in seguito alla conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del Festival di Sanremo, tenutasi durante la giornata di ieri, lunedì 5 febbraio 2024. Il noto showman ha dichiarato che non avrebbe partecipato a Sanremo quest’anno. Fiorello ha spiegato quali sono le motivazioni che lo hanno spinto a prendere questa decisione. “Cinque anni sono tanti. Al pubblico piace guardare Sanremo e gli piacerebbe vedere anche altri a Sanremo. Quindi non possiamo neanche imporre la nostra presenza fissa. Ce l’hanno sempre chiesto, per carità, non abbiamo imposto niente, però adesso Ama lo sa, basta, adesso basta. Abbiamo fatto tanto”. (Continua a leggere dopo la foto)

Il commento di Fiorello sulla protesta degli agricoltori

A margine della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del Festival di Sanremo 2024, a Fiorello è stato chiesto un commento in merito alle proteste degli agricoltori che si stanno svolgendo proprio in questi giorni e se sia giusto ospitarli a Sanremo concedendogli un palco così importante. “Io credo che sia giusto ospitare due rappresentanti della categoria sul palco di Sanremo – magari non con i trattori perché a Sanremo non entrano neanche – credo che Amadeus li accoglierebbe ben volentieri perché il problema è importante e anche grave, bisogna intervenire. Quindi avere due rappresentanti della categoria sì, speriamo anzi”. In queste ore la Rai, però, è intervenuta con una nota, facendo sapere che: “In merito a quanto riportato da alcuni organi di stampa non c’è alcun contatto in corso tra l’organizzazione del Festival e una delle associazioni degli agricoltori”.