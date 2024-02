“Grande Fratello”, Fiordaliso ha lasciato definitivamente la casa: i motivi

Fiordaliso lascia la casa del Grande Fratello. È successo durante la puntata di ieri, lunedì 5 febbraio 2024. Fiordaliso è stata chiamata in Super Led da Alfonso Signorini che ha spiegato al pubblico che la gieffina aveva intenzione di abbandonare il reality show. Una notizia che ha scioccato tutti. Fiordaliso è nella casa del Grande Fratello dal primo giorno ed è l’unica ad andare d’accordo con tutti. Di sicuro è la concorrente che porta più leggerezza nel programma. L’artista non si prende mai sul serio e tutti nella casa la adorano e la chiamano zia. Perché la concorrente è arrivata a prendere questa decisione ad un passo dalla fine? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Mattino 5”, aggressione durante il servizio: Panicucci senza parole

Leggi anche: L’attrice finisce nella bufera: “Ho un cancro”, poi esce fuori la verità

Fiordaliso lascia la casa del “Grande Fratello”, la decisione

Fiordaliso, all’interno della casa, ha fatto amicizia proprio con tutti. Grazie al suo carattere leggero, all’autoironia, ma anche alla sua capacità di ascoltare, è diventata un punto di riferimento. Malgrado la differenza d’età, che intercorreva con molti concorrenti, Fiordaliso si è integrata pienamente nel gruppo della casa. Nel corso della puntata del 5 febbraio 2024 però, la cantante ha dato un annuncio che ha spiazzato tutti: il suo percorso al Grande Fratello finisce qui. Lo ha detto prima in Super Led spiegando i motivi dell’addio. Poi lo ha annunciato davanti ai suoi compagni d’avventura. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Garibaldi, le sue condizioni dopo il malore e quando torna al “Grande Fratello “

Leggi anche: “Grande Fratello”, brutte notizie in vista per Beatrice con l’arrivo della nuova concorrente

Le parole di Alfonso Signorini a Fiordaliso

Il conduttore, in un dialogo a tu per tu con la concorrente, le ha fatto capire quanto sia stata importante la sua presenza nella Casa in questi mesi. “Sei stata una persona che ha saputo consigliare, indirizzare, sei sempre stata sul pezzo, obbiettiva. Una zia molto rock, sei una nonna e una donna rock, ma soprattutto mi ha fatto piacere che ti sei fatta conoscere in questo programma, hai mostrato chi è veramente Fiordaliso”. Fiordaliso è scoppiata in lacrime pensando al percorso fatto in questi mesi. “Mi sono lasciata andare a me stessa. Arrivavo da un brutto periodo, mi avete aiutato a ritrovarmi. È stata un’esperienza indimenticabile, sono rinata e ritornata in me”, ha affermato. Perché quindi ha lasciato un’esperienza che le è servita così tanto? (Continua dopo le foto)

Perché Fiordaliso lascia il “Grande Fratello”?

Fiordaliso è felice dell’esperienza che ha fatto ma rimanere nella casa per lei ormai è insopportabile. “Non ce la faccio più. È molto difficile rimanere chiusa. Ho voglia di aria, di vedere i miei figli, la giornata diventa molto pesante. Non riesco dare più niente ai ragazzi, mi diventa tutto insopportabile”, ha spiegato. La concorrente poi è tornata in salotto per comunicare a tutti la sua decisione. “Vi lascio, vi amo moltissimo, ma non ce la faccio più a stare qua dentro, devo uscire. Vi ho vissuto fino all’ultimo e vi aspetto fuori. Non cambio idea, la mia avventura è finita”, ha annunciato. Quasi tutti sono scoppiati in lacrime.