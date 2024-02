Ancora una volta un inviato di “Mattino 5“, programma condotto da lunedì al venerdì da Federica Panicucci nella fascia mattutina su Canale 5, finisce vittima di un’aggressione. Questa volta ad accorgersene è proprio la conduttrice, che chiede all’inviato cosa le sia successo al termine del servizio. A quel punto, lil giornalista ha raccontato tutto quello che è successo e la Panicucci è rimasta letteralmente senza parole. (Continua…)

“Mattino 5”, aggressione durante il servizio su Gisella Cardia

Nel corso della puntata di “Mattino 5” è stato mandato in onda un nuovo servizio su Gisella Cardia, la presunta veggente che tanto sta facendo discutere in questi giorni. Il servizio è stato realizzato dall’inviato Paolo Capresi. Al termine del servizio, mandato in onda su Canale 5, la Panicucci ha notato uno strano rumore ed ha chiesto: “Nel finale del servizio, quando eri lì vicino alla macchina del marito e della Scarpulla, ho sentito un rumor, uno stock… cos’è quel rumore strano?”. A quel punto il giornalista ha raccontato tutta la verità. (Continua…)

Cos’è successo

L’inviato di “Mattino 5”, Paolo Capresi, ha raccontato cos’è successo al termine del servizio su Gisella Cardia. La Panicucci, infatti, ha sentito uno strano rumore e l’inviato ha risposto: “È stato un gesto violento di Gianni, che mi ha tirato un pugno, una manata al vetro. Quello stock che senti è la fede nuziale che batte sul vetro“. La conduttrice del programma è rimasta letteralmente senza parole ed ha aggiunto: “Davvero? Una manata? Facciamolo risentire“. (Continua…)

Il precedente

La conduttrice Federica Panicucci ha inoltre ricordato che non è la prima volta che uno dei suoi inviati finisce vittima di un’aggressione o riceve minacce. Già in precedenza, infatti, il suo inviato era stato minacciato e in passato l’auto era stata colpita da un pugno. La Panicucci ha dunque rimarcato il fatto che il marito di Gisella non sia nuovo ad episodi del genere e l’inviato ha aggiunto: “Non riesce a controllare le sue reazioni, forse è un uomo sull’orlo di una crisi di nervi“.