Home » “Mattino 5”, l’annuncio più dolce arriva in diretta Tv: Federica Panicucci in lacrime

Durante la puntata di oggi, giovedì 19 ottobre 2023, di Mattino 5, Federica Panicucci si è mostrata da subito emozionata. La conduttrice ha dato un dolce annuncio in diretta Tv. Ancora più emozionato e anche un po’ in imbarazzo, Francesco Vecchi ha raccontato cos’è successo. (Continua dopo le foto)

“Mattino 5”, Francesco Vecchi papà bis: l’annuncio in diretta Tv

È stata proprio Panicucci a stuzzicare il suo collega. “Francesco, vedo che hai una luce diversa negli occhi. Prendiamoci qualche istante per dirlo. Vuoi dirlo tu?”, ha esordito la conduttrice di Mattino 5. “Sì, mi fa molto piacere condividere con te e con chi ci segue questa notizia che ha riempito il cuore di gioia mia e di mia moglie Tina. È nato Paolo ieri, il mio secondogenito. Questa è la foto della sua manina – ha detto indicando l’immagine nello schermo dietro di lui -. È stata una gioia immensa, ho sentito il cuore che si espandeva per fare spazio a tutto l’affetto che merita questi 3 chili e 300 grammi di bimbetto”, ha spiegato Vecchi. “Tina ci sta guardando”, ha risposto Panicucci. (Continua dopo le foto)

La famiglia di Francesco Vecchi

“Tina non immagina quanta gratitudine provo per lei, per questo dono che mi ha regalato”, ha detto. Intanto la conduttrice commossa e felicissima ha fatto gli auguri a lui e alla compagna per il nuovo arrivato. Paolo è il secondogenito di Francesco Vecchi: il primo figlio si chiama Enrico ed è nato nel 2020. Tina, la moglie del conduttore, è caporedattrice proprio di Mattino 5. (Continua dopo le foto)

L’annuncio della gravidanza in diretta Tv

Lo scorso giugno, al termine della stagione di Mattino Cinque News una delle caporedattrici sul finale di puntata aveva annunciato la lieta notizia: Francesco Vecchi sarebbe diventato di nuovo padre. “Quest’anno a Mattino 5 ci sono state tante nascite. Voglio fare gli auguri a tre mamme che hanno già avuto i loro bambini. Ce ne saranno altre due che diventeranno neo mamme nelle prossime settimane. E forse ci sarà anche un papà nuovo”. Il conduttore in realtà aveva risposto con un “No comment”. Francesco Vecchi non ama parlare della sua vita privata e si trova in evidente imbarazzo quando si tocca la sfera personale, anche se questa volta l’annuncio lo ha riempito di gioia.