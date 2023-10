Grave lutto nel mondo del cinema. È morto il famoso attore, noto per aver preso parte a tutti i film di Rocky Balboa. La star aveva 83 anni ed è stata la figlia a confermare la notizia della morte. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Guenda Goria scoppia in lacrime a “La Volta Buona”: non se l’aspettava

Leggi anche: “Striscia la Notizia” mostra un fuorionda choc di Giambruno: scoppia il putiferio

Burt Young è morto, addio a Paulie di “Rocky”

È morto Burt Young, attore che ha interpretato il ruolo di Paulie Pennino in Rocky. Paulie è il fratello di Adriana, quella che poi diventa la moglie del pugile. Burt Young è morto all’età di 83 anni, nella sua casa di Los Angeles. La notizia è stata diffusa dal New York Times, dopo che la figlia, Anne Morea Steingieser, ha confermato la morte dell’attore, senza però rivelare la causa del decesso. “Al mio caro amico Burt Young, sei stato un uomo e un artista incredibile, mancherai tantissimo a me e al mondo”, ha scritto Sylvester Stallone sui social. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello Vip 2023”: chi sarà eliminato nella prossima puntata

Leggi anche: Nunzia De Girolamo, la pessima notizia dopo la puntata di “Avanti popolo”

Chi era Burt Young

L’uomo, originario di New York, non si avvicinò da piccolo al mondo dello spettacolo come accade a molti artisti. Dopo i vent’anni, mentre lavorava come pulitore di tappeti, venditore e installatore, Young iniziò a studiare all’Actors Studio. Il suo primo ingaggio arrivò a 28 anni e ben presto prese parte ai primi film. Si trattava di storie che ruotavano intorno al crimine. Spesso interpretava personaggi appartenenti a gang mafiose o comunque criminali. L’attore scelse come nome d’arte quello composto dal suo attore e cantante preferiti, Burt Lancaster e Neil Young. La fortuna arrivò quando venne scelto per interpretare il cognato di Rocky. (Continua dopo le foto)

Per l’interpretazione di Paulie in Rocky venne candidato nel 1976 al premio Oscar come miglior attore non protagonista. Young fu anche Joe in C’era una volta in America di Sergio Leone, e partecipò in tutto a oltre 160 produzioni cinematografiche e televisive, fra cui Chinatown, Killer Elite, Convoy e i sequel di Rocky. La specialità di Burt Young era interpretare parti di “duri” e personaggi dal carattere burbero e spigoloso. La sua esperienza lo fece diventare un vero esperto in questo campo.