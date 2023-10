Licia Colò, la figlia Liala compie 18 anni: la somiglianza con la mamma è impressionante

Licia Colò figlia. Frutto dell’amore tra la famosa conduttrice televisiva e il pittore Alessandro Antonino, Liala ha compiuto 18 anni e la mamma ha pubblicato una splendida dedica sui social. La somiglianza tra Licia e la figlia è veramente impressionante. Sembrano due gocce d’acqua. (Continua…)

Le notizie sulla vita privata di Licia Colò

Licia Colò è una famosa conduttrice e televisiva, nota al grande pubblico soprattutto per programmi come “Alle falde del Kilimangiaro”. In merito alla sua vita privata, Licia è stata legata sentimentalmente dal 1987 al 1994 con il tennista Nicola Pietrangeli. In seguito ha avuto una storia d’amore, durata dal 1994 al 2003, con il cameraman di Mediaset Carlo Brotto. Nel 2004 inizia la sua storia d’amore con il pittore Alessandro Antonino, che sposa dopo tre mesi di conoscenza. Dal frutto del loro amore nel 2005 nasce Liala. Il matrimonio è terminato quest’anno: la coppia, infatti, ha annunciato il divorzio. (Continua…)

Licia Colò figlia: Liala compie 18 anni

La figlia di Licia Colò, Liala, entra nel mondo dei maggiorenni. La giovane ha compiuto 18 anni e la mamma le ha fatto gli auguri con un post molto dolce sui social. “Oggi hai 18 anni… Come vola il tempo. Vorrei donarti il mondo, ma alla fine la vita mi ha insegnato che nulla vale più dell’amore. Quello vero”, ha scritto la conduttrice televisiva. Licia e la figlia sono veramente due gocce d’acqua. La somiglianza ha impressionato i fan. (Continua…)

Le parole di Licia sulla figlia

In un’intervista di qualche anno fa, Licia Colò, in merito alla figlia, ha dichiarato: “Ha la mia sensibilità per la natura e gli animali ed è abbastanza determinata. In più, è allegra e solare come suo padre. È un po’ anarchica e un po’ viziata, ma questo è un problema che ha la maggior parte dei genitori e la vita le insegnerà che bisogna entrare nei ranghi”.