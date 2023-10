La figlia del famoso italiano confessa: “Stavo per morire di parto”

La figlia del famoso italiano lascia tutti a bocca aperta con una confessione da brividi. “Stavo per morire di parto“, ha dichiarato. Il suo racconto è davvero incredibile. La donna ha rischiato molto, ma per fortuna è riuscita a salvarsi insieme al suo piccolo. Una storia che ha avuto un lieto fine, ma poteva finire diversamente. (Continua…)

La confessione della figlia del famoso italiano: “Stavo per morire di parto”

La figlia d’arte ha lasciato tutti a bocca aperta con un racconto da brividi. Sui social, infatti, ha voluto parlare del suo parto. “La mia è stata una gravidanza perfetta” – ha esordito – “eppure, quando ho espulso la placenta, ho avuto una emorragia gravissima stimata intorno ai 2200cc che mi ha fatto scendere l’emoglobina a 4”. La donna, dunque, ha rischiato seriamente di morire di parto, ma per fortuna accanto a lei c’erano medici bravissimi, che sono riusciti a salvarla. (Continua…)

Teresa Guccini, il suo racconto è da brividi

Teresa Guccini, figlia del cantautore Francesco, ha rischiato di morire di parto. Come ha raccontato sui social, infatti, la donna ha avuto una gravidanza perfetta, ha partorito naturale, ma quando ha espulso la placenta ha avuto una grossa emorragia. “Sono stata portata immediatamente in sala operatoria e da lì non ricordo più nulla“, ha scritto. La Guccini è stata assistita da grandi professionisti, che sono riusciti a salvare lei e il suo bambino. Il figlio di Teresa Guccini si chiama Pietro e oggi per fortuna può abbracciare la sua mamma. (Continua…)

L’importanza di donare il sangue

La figlia di Francesco Guccini ha spiegato, così come Fedez, quanto sia importante donare il sangue. “Donare il sangue è fondamentale così come affidarsi a strutture organizzate per partorire perché durante un parto naturale possono accadere molte cose ed essere lontani da una rianimazione e da una rianimazione neonatale può virare in peggio l’esito delle cose. […] Ringrazio ancora tutto lo staff dell’ospedale e i donatori che mi hanno permesso di raccontarvelo“.