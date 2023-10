La figlia del famoso italiano presto sarà mamma: “Sono incinta da 5 mesi e mezzo”

Splendido annuncio nel mondo dello spettacolo: la figlia del famoso italiano è incinta. La notizia è stata annunciata nel corso della trasmissione “Verissimo”, condotta da Silvia Toffanin. La donna, però, ha espresso tutta la sua gioia anche sui social. Il post pubblicato su Instagram ha ricevuto migliaia di interazioni. I fan sono felici per lei e per la sua famiglia. (Continua…)

La figlia del famoso italiano è incinta

“Sono incinta, non è amatriciana“, ha scritto sui social. La figlia del famoso italiano ha espresso tutta la sua gioia sui social. È incinta da cinque mesi e mezzo, è in attesa di un maschietto e dovrebbe nascere il 14 gennaio. A “Verissimo”, invece, ha svelato come ha scoperto di essere incinta: “L’ho scoperto mentre ero in Croazia, avevo finito di girare lo spettacolo di papà, mi sentivo sempre stanca e quando sono arrivata da mia sorella in Croazia lei mi ha accompagnata a prendere il test e alla fine ho scoperto di essere incinta”. (Continua…)

Romina Carrisi incinta: splendido annuncio sui social

Romina Carrisi, figlia di Al Bano e di Romina Power, è incinta. L’annuncio è arrivato nello studio di “Verissimo”, ma adesso la figlia d’arte si è esposta anche sui social. “Sono incinta, non è amatriciana! Sono incinta da cinque mesi e mezzo, mi sono chiusa in masseria con mamma perché volevo tenerlo per me, per noi, il più possibile. Dovrebbe nascere il 14 gennaio, sarà un maschietto“, ha scritto su Instagram. Una gioia immensa per lei e per il suo compagno Stefano Rastelli, oltre che per tutta la famiglia Carrisi-Power. (Continua…)

Italian actress Romina Carrisi at the first evening of the 70th Sanremo Music Festival. Sanremo (Italy), February 4th, 2020 (Photo by Marilla Sicilia/Archivio Marilla Sicilia/Mondadori Portfolio via Getty Images

Romina Carrisi incinta: le sue parole a “Verissimo”

Ospite di “Verissimo”, Romina Carrisi ha rivelato: “L’ho scoperto mentre ero in Croazia, avevo finito di girare lo spettacolo di papà, mi sentivo sempre stanca e quando sono arrivata da mia sorella in Croazia lei mi ha accompagnata a prendere il test e alla fine ho scoperto di essere incinta“. La figlia di Al Bano e Romina Power poi ha aggiunto: “Ho chiamato Stefano, lui era in Bangladesh, ed è scoppiato in una risata di gioia. Lo volevamo entrambi, è stato molto desiderato”.