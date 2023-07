Federica Pellegrini incinta. Dopo l’indiscrezione lanciata dal settimanale “Chi”, Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno annunciato sui social di aspettare un bambino. L’ex nuotatrice ha pubblicato un post molto “particolare” in cui, oltre ad annunciare la gravidanza, si complimenta anche con la “rivale”. (Continua…)

Leggi anche: Federica Pellegrini, la splendida notizia manda i fan in delirio: cosa sta succedendo

Leggi anche: Federica Pellegrini, brutto incidente per lei: cos’è successo

Federica Pellegrini incinta

Nei giorni scorsi, le voci su una presunta gravidanza di Federica Pellegrini erano diventati insistenti. La Divina, com’è soprannominata l’ex nuotatrice, aveva pubblicato una stories in cui mostrava un biglietto scritto dal marito: “Amori miei, buongiorno. Torno presto“. Il plurale usato da Matteo Giunta aveva fatto storcere il naso ai follower. Ieri, il settimanale Chi ha pubblicato le foto della coppia, titolando: “Il nostro amore si fa in tre”. Oggi, invece, è arrivata la conferma ufficiale da parte di Federica Pellegrini: l’ex nuotatrice è incinta. (Continua…)

Leggi anche: Federica Pellegrini e Matteo Giunta, splendido annuncio: le loro parole

Leggi anche: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la triste confessione spiazza tutti

Federica Pellegrini incinta: l’annuncio sui social

La Pellegrini ha annunciato in modo particolare di essere incinta. L’ex nuotatrice, infatti, si è complimentata sui social con Mollie O’Callaghan, che ha battuto il suo record nei 200 stile libero, mostrando il “pancione” con la scritta: “Ce lo riprenderemo“. Il post ovviamente è diventato virale in pochissimo tempo, ottenendo migliaia di interazioni. L’annuncio, però, non è uno solo: la Pellegrini ha annunciato di essere incinta e anche di avere voglia di tornare in vasca. In un sol colpo ben due ottime notizie. (Continua…)

Federica Pellegrini incinta: le parole della mamma

La notizia è stata confermata anche dalla mamma di Federica Pellegrini, che al settimanale Oggi ha dichiarato: “Ha superato da poco i tre mesi, meglio non dire altro per adesso. Avevamo la consegna del silenzio perché giustamente volevano essere lei e suo marito Matteo ad annunciarlo ma sono stati bruciati sul tempo, come era successo anche per il matrimonio. Dopo tutto il rodaggio che ho fatto con lo svezzamento e la gestione dei tre cuccioli di Federica, sono prontissima a fare la nonna e davvero non vedo l’ora“.