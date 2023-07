Sono sei anni che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno insieme. Si sono conosciuti al Grande Fratello, lei era ancora fidanzata con Francesco Monte, ma Cupido scagliò la sua freccia e loro non hanno potuto far altro che lasciarsi andare a quell’amore travolgente. Chechu e il suo Ignazio Moser sembrano avere le idee molto chiare per il futuro. Dall’anno scorso ad oggi la coppia è rimasta sempre unita e con un grande progetto di vita da condividere: dalla nozze alla nascita di un bebè. Tra pettegolezzi e indiscrezioni, oggi è proprio la sorella di Belen a porre chiarezza sulla questione. (Continua a leggere dopo la foto)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la triste confessione spiazza tutti

Cecilia Rodriguez e il suo Ignazio Moser sembrano avere le idee molto chiare per il futuro. Da mesi i fan si pongono ogni giorno la stessa domanda: “Chechu è incinta?” Finalmente Cecilia ha rotto il silenzio anche su questo argomento. Le nozze sarebbero destinate alla primavera del 2024, mentre per l’arrivo della cicogna dovrebbe volerci un po’ di più. Di recente la coppia ha rilasciato un’intevista per Chi dove avrebbe chiarito la questione. “Avremmo voluto fare prima i figli, ma non è così semplice come ti raccontano, ci stiamo provando. […] Scrivono che sono incinta e mi vergogno a dire che non è vero. Sono solo ingrassata, ho preso 3-4 chili. Ma lo prendo come un buon segnale. Quando sono nata io mia mamma aveva preso 28 chili, mi sto portando avanti”. Sul tema matrimonio la sorella di Belen ha aggiunto: “Non me la aspettavo. Pensavo che lo avrebbe fatto più avanti. In realtà aspettavo dal primo giorno che ci siamo messi insieme un anello, giusto per dire che voleva stare con me e solo con me. Con il passare del tempo però ho temuto che un giorno mi avrebbe fatto la proposta davanti a tutti. Ogni volta che andavamo a un matrimonio e Ignazio prendeva il microfono, tremavo. Invece lo ha fatto in un posto bellissimo, davanti ai nostri due cani. Solo noi quattro”. (Continua a leggere dopo la foto)

Chechu ha parlato anche di Belen

Belen Rodriguez e Stefano De Martino molto probabilmente si sono lasciati di nuovo. Lei sarebbe stata paparazzata più volte con un altro. Per quanto riguarda invece le vicende sentimentali della sorella, Cecilia Rodriguez di recente avrebbe spezzato una lancia a favore di Belen, o per lo meno così hanno intuito i fan. Il post in lingua spagnola recitava la frase: “Te creció el corazón cuando perdonaste a quien nunca te pidió perdón”, ovvero: “Il tuo cuore è cresciuto quando hai perdonato qualcuno che non ti ha mai chiesto perdono“. Ovviamente il post è decisamente enigmatico e come diceva il sommo poeta “ai posteri l’ardua sentenza”.