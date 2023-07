Home » Belen Rodriguez, ha già presentato il nuovo compagno in famiglia: come l’ha presa Stefano

Belen Rodriguez è già pronta ad uscire allo scoperto con il nuovo compagno. Dopo la rottura con Stefano De Martino, sono stati paparazzi infatti a immortalare la showgirl insieme a un nuovo uomo, confermando la sua volontà di voltare pagina. La novità ha suscitato grande interesse e curiosità, soprattutto quando si è scoperto che Belen ha già presentato il nuovo compagno alla sua famiglia, compresi i figli. Questo evento ha scatenato una tempesta emotiva tra Belen e Stefano. Ecco chi è il nuovo fidanzato di Belen.

Belen Rodriguez: ecco il nuovo compagno

Dopo la terza separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la notizia di una nuova relazione non ha tardato a circolare sui media. I paparazzi hanno catturato la showgirl mentre trascorreva del tempo con un uomo misterioso, che ora sappiamo essere Elio Lorenzoni. La presenza del nuovo compagno non si è limitata a incontri privati, ma Belen lo ha presentato ufficialmente alla sua famiglia durante il compleanno del cognato, Ignazio Moser. Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, una fonte attendibile nel mondo del gossip, Stefano non avrebbe preso bene la notizia e si sarebbe sentito tradito dalla famiglia di Belen.

Chi è Elio Lorenzoni

Elio Lorenzoni è un uomo lontano dal mondo dello spettacolo e dei riflettori mediatici. Originario di Brescia, Elio è più o meno coetaneo di Belen e si dedica al mondo degli affari. È il presidente di Lorenzmotors e amministratore di Lorenzoni srl, aziende operanti nel settore moto, accessori e componenti a livello internazionale. Fino ad ora, Elio Lorenzoni è stato estraneo alla vita del gossip, preferendo mantenere una certa riservatezza riguardo alla sua vita privata. La sua presenza al fianco di Belen ha scatenato l’interesse dei media e del pubblico, portando alla scoperta di poche informazioni riguardo alla sua vita personale e professionale.