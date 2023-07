Home » Vanessa Incontrada non si nasconde più: beccata così con la sua nuova fiamma in pubblico

In molti si stanno facendo qualche domanda guardando l’ultima foto pubblicata da Vanessa Incontrada sul suo profilo Instagram personale. Ecco cha un immagine ha catturato l’attenzione dei fan: Vanessa Incontrada è stata beccata in un momento di relax sotto il sole di Follonica, insieme al suo ex compagno, Rossano Laurini. Ecco dunque che dopo una relazione che ha durato ben 15 anni, dal 2007 al 2022, il pubblico si chiede se ci sia un nuovo capitolo nella vita sentimentale della conduttrice storica di Zelig. Questa foto scatena una serie di domande sullo stato attuale della sua relazione con Rossano, lasciando i fan con il fiato sospeso e la curiosità alle stelle.

Vanessa Incontrada e la foto con l’ex compagno in vacanza

La foto incriminata mostra Vanessa Incontrada sotto il sole di Follonica, mentre è in vacanza in un momento di puro relax. Nel carosello di immagini pubblicate non ci sono solo paesaggi. Ecco dunque che accanto a lei, c’è il figlio Isal e Rossano Laurini, il suo ex compagno. La didascalia “Vi voglio bene family” che accompagna lo scatto dimostra che Vanessa considera ancora Rossano come parte integrante della sua famiglia, nonostante la fine della loro storia d’amore. Questo gesto ha colto tutti di sorpresa e ha scatenato una serie di domande sulle reali dinamiche della loro attuale relazione. I fan si chiedono quindi se ci sia la possibilità di una riconciliazione o se si tratti semplicemente di un segno di affetto e amicizia tra due persone che hanno condiviso tanto. Altri invece si chiedono se dietro la scelta di andare in vacanza insieme ci sia solo il bene condiviso per loro figlio.

Vanessa e la relazione con Rossano

Per chi avesse bisogno di rinfrescare la memoria, la storia d’amore tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini è stata una delle più longeve e amate del mondo dello spettacolo italiano. I due hanno passato insieme be 15 anni. Dopo questo tempo però, la coppia ha deciso di mettere fine alla loro relazione nel 2022. Nonostante la fine della storia d’amore, Vanessa ha sempre sottolineato l’importanza di Rossano nella sua vita e nella vita del loro figlio Isal. Infatti in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Vanessa Incontrada parla del compagno Rossano come una persona che non si può sostituire. Dichiara inoltre che, nonostante il termine della loro relazione, Rossano sarebbe rimasto sempre parte integrante della sua famiglia.