“Le hai guardato il c. Sei uno str”. Temptation Island: si comincia col botto – È iniziata col botto la nuova edizione di “Temptation Island 2023”. Nella prima puntata in onda ieri, lunedì 26 giugno, su Canale 5, non sono mancati i momenti di tensione. Come prevede la trasmissione ideata da Maria De Filippi, i fidanzati e le fidanzate, prima di raggiungere i rispettivi villaggi, hanno incontrato tentatori e tentatrici. Francesca è apparsa visibilmente seccata quando ha visto il fidanzato Manuel troppo preso dalle curve delle single. Vittoria, invece, si è scagliata come una furia contro Daniele vedendolo andare via con una tentatrice. (continua a leggere dopo le foto)

“Temptation Island 2023”, prime liti tra le coppie: “Non iniziare…”

Sette coppie non sposate e senza figli in comune hanno deciso di mettere alla prova la loro storia d’amore allo show dei sentimenti “Temptation Island Vip”, che è tornato su Canale 5 ieri, lunedì 26 giugno 2023. Partecipano: Gabriela, 19 anni e Giuseppe, 24 anni, fidanzati da sette anni; Alessia, 32 anni e Davide, 39 anni, fidanzati da undici anni; Daniele, 33 anni e Vittoria, 32 anni, fidanzati da quattro anni; Manu, 27 anni e Isabella, 26 anni, fidanzati da tre anni e mezzo; Ale, 31 anni e Federico, 31 anni, fidanzati da tre anni; Francesca, 23 anni e Manuel, 30 anni, fidanzati da due anni e mezzo e Perla, 25 anni e Mirko, 26 anni, fidanzati da cinque anni. Al timone del programma, come al solito, Filippo Bisciglia. (continua a leggere dopo le foto)

Scontro tra Francesca e Manuel prima e tra Vittoria e Daniele poi

Già nelle battute iniziali di “Temptation Island 2023” ci sono stati degli scontri tra fidanzate e fidanzati. Le single, prima che i partecipanti si recassero nei rispettivi villaggi, si sono schierate davanti alle coppie e i fidanzati hanno potuto dire quale delle tentatrici preferivano. Quando sono andate via, Francesca e Manuel hanno avuto un acceso scontro. La donna non ha potuto fare a meno di notare come Manuel non la stesse più guardando: “Tutti hanno guardato la fidanzata prima di scegliere. Ora se ne sono andate e stai guardando il c***o. Sei stupido, tanto ti prendi per il co da solo”. Manuel ha cercato di difendersi dalle accuse, ma inutilmente. (continua a leggere dopo le foto)

“Temptation Island 2023”, prime liti tra le coppie: cos’è successo alla prima puntata

A seguire c’è stato un altro alterco. Protagonisti la coppia composta da Vittoria e Daniele. Mentre tutti i fidanzati e le fidanzate si scambiavano un ultimo bacio. Daniele ha preso per mano una delle tentatrici e ha salutato la fidanzata: “Ciao amo’”. Vittoria ci è rimasta male: “Perché stai facendo lo stron. Quella era tutta contenta”. Allora Daniele, le ha spiegato che stava andando via solo perché era convinto che non potessero salutarsi: “Non iniziare a dirmi stron**** perché mi fai rosicare. Ce ne andiamo ventuno giorni a fa*”. Vittoria gli ha voltato le spalle ed è andata via. Daniele ha commentato basito: “Ma che ca**o fai amore?”. La ragazza allora è tornata indietro e i due si sono salutati. Chissà cosa ci aspetta nella prossima puntata…