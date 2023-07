Alessia Marcuzzi rompe il silenzio dopo l’ultimo gossip tra lei e Stefano De Martino

Il mondo del gossip televisivo non si ferma mai e come ben sappiamo è sempre in fermento. Questa volta, come tante altre, l’attenzione si concentra su una nuova presunta crisi nella relazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Le voci sulla separazione tra i due non sono una novità, considerando le loro turbolente vicissitudini passate. Ma sarà questa volta la fine definitiva? Un fatto, che non è passato inosservato ai fan del duo, ha scatenato le polemiche ma sopratutto le supposizioni. L’occasione è la recente presentazione dei palinsesti Rai, durante la quale Stefano De Martino non indossava l’anello nuziale. Tuttavia, è stata notata la presenza di Alessia Marcuzzi seduta accanto a lui. Questo è stato abbastanza per far parlare di una possibile nuova coppia. Ma andiamo a vedere cosa è effettivamente successo e cosa uno dei due vip ha scritto sui social.

Stefano e Belen: è la fine?

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono una delle coppie più amate e seguite nel mondo dello spettacolo italiano. Nel corso degli anni, hanno affrontato alti e bassi, periodi di separazione e riavvicinamenti. Da ricordare anche il periodo in cui Belen ha avuto una figlia, Luna Maria, da un’altra relazione con Antonino Spinalbese. Successivamente i due si sono poi riavvicinati per non lasciarsi più. Almeno così si sono promessi. Ma stavolta, la situazione sembra diversa. I fan hanno notato l’assenza della fede al dito di Stefano De Martino durante l’evento di presentazione dei palinsesti Rai, alimentando i dubbi sulla stabilità della loro relazione. Ecco quindi che sui social i commenti a questo piccolo particolare non si sono risparmiati. Ma la situazione peggiora quando i fan iniziano a notare un’altro episodio in particolare.

Stefano De Martino e la polemica con Alessia Marcuzzi

La presunta crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez ha preso una piega inaspettata quando Stefano è stato visto seduto accanto ad Alessia Marcuzzi durante l’evento televisivo. Questa vicinanza ha scatenato numerosi commenti e speculazioni sui social media. In moltissimi infatti, hanno ipotizzato la nascita di una nuova coppia, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. La conduttrice, ha anche postato una foto su Instagram che ritrae loro due vicini e altri amici colleghi, tutti sorridenti e felici. Ecco dunque che sotto questa immagine si sono scatenati i fan maliziosi che ci hanno visto subito del marcio. “Hai capito De Martino”, “Peccato che hai fatto lasciare nuovamente Belen e Stefano”, “Tranquilli tanto ci pensa De Martino”: questi alcuni dei commenti sotto un recente post di Alessia. La situazione è diventata ancora più accesa quando Alessia Marcuzzi ha deciso di rompere il silenzio e rispondere ai commenti dei fan. Su i suoi profili social, ha scritto: “E certo, una persona si siede proprio nel posto assegnato dalla Rai in una serata tv e per voi diventa una storia. Basta con questi film”. Con queste parole, Alessia ha cercato di smentire le voci riguardanti una sua relazione sentimentale con Stefano De Martino.