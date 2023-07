Da quando Belen e Stefano si sono rimessi insieme, si parla continuamente di crisi. I due sono molto più riservati e si trattengono molto dal pubblicare la loro vita privata sui social. I due non appaiono mai insieme e questo crea molti sospetti nei fan, sempre curiosi di saperne di più sui loro beniamini. Ora si parla di una nuova presunta rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Ad aggiungere ulteriori sospetti, un video che mostrerebbe la showgirl argentina in teneri atteggiamenti con un altro uomo. (Continua dopo le foto)

Belen tiene la mano ad un uomo misterioso, ha un nuovo fidanzato?

Belen ha partecipato alla festa di compleanno di Ignazio Moser, che ha spento 31 candeline alla presenza di amici e parenti. La festa si è svolta al Mimosa Polo Club vicino Milano: c’era tutta la famiglia con Cecilia, Jeremias e la sua fidanzata Deborah Togni. Stefano De Martino non era alla festa. Inoltre Belen ha pubblicato alcune storie, nelle quali appare mano nella mano con un uomo misterioso. Di chi si tratta? (Continua dopo le foto)

Chi è l’uomo misterioso che tiene la mano a Belen

La showgirl un certo punto del video stringe la mano ad un uomo misterioso, che evidentemente non è Stefano. Secondo alcune segnalazioni arrivate via social a Deianira Marzano, potrebbe trattarsi di un imprenditore bergamasco di nome Elio. Secondo l’indiscrezione, Belen starebbe frequentando quest’uomo da un paio di settimane. La fonte di Deianira Marzano fa sapere che la showgirl ha trascorso alcune notti romantiche in un lussuoso resort di Merano, il San Luis, proprio insieme a lui. Al momento si tratta solamente di un’indiscrezione. (Continua dopo le foto)

Solamente pochi giorni fa, Stefano De Martino aveva pubblicato una foto di un’auto d’epoca. Lui alla guida e una donzella al suo fianco, che pareva proprio essere Belen. Come stanno veramente le cose tra i due? Un altro sospetto della presunta crisi è il fatto che è scomparsa dal dito di De Martino la fede nunziale, che era tornato ad indossare lo scorso anno.