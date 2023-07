Belen Rodriguez nuovo fidanzato. La nota showgirl argentina è finita nuovamente nell’occhio del ciclone. La sua storia d’amore con Stefano De Martino sarebbe di nuovo al capolinea. La conduttrice televisiva è stata paparazzata in compagnia di un altro uomo. Si tratta di Elio Lorenzoni, imprenditore 40enne originario di Bergamo. Nel frattempo, però, la showgirl rompe il silenzio sui social e il suo gesto non passa inosservato. (Continua…)

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati

La nota showgirl Belen Rodriguez e il conduttore Stefano De Martino si sarebbero lasciati. I due non appaiono più insieme, nemmeno sui social. La loro storia d’amore sarebbe nuovamente al capolinea. E pensare che questa sembrava la volta giusta. Stefano aveva conosciuto anche Luna Marie, figlia avuta da Belen con Antonino Spinalbese. La loro relazione amorosa, invece, è terminata nuovamente. La showgirl argentina è stata paparazzata in compagnia di un altro uomo. (Continua…)

Belen Rodriguez nuovo fidanzato: la showgirl paparazzata con Elio Lorenzoni

Dopo la fine della storia d’amore con Stefano De Martino, Belen Rodriguez starebbe frequentando Elio Lorenzoni, imprenditore 40enne originario di Bergamo. I due sono stati paparazzati insieme e gli scatti sono stati pubblicati dal settimanale Chi. La coppia, inoltre, sarebbe stata avvistata anche al compleanno di Ignazio Moser, dove erano presenti anche i figli di Belen, Santiago e Luna Marie. Lorenzoni, insomma, sarebbe già entrato in famiglia. (Continua…)

Belen Rodriguez nuovo fidanzato: il gesto sui social

Al momento si tratta solo di un’indiscrezione, dato che i diretti interessati non hanno ancora rilasciato dichiarazioni. Nelle ultime ore, però, un gesto sui social della Rodriguez non è passato inosservato. La showgirl argentina ha pubblicato una canzone tra le stories di Instagram ed ha a suo modo “rotto il silenzio”. Il brano è “Rìe cuando puedas” di El Chojin. Il testo è assolutamente emblematico: “Mentire per evitare di ferire le persone che ami. Fingere quando sai perfettamente che ti stanno mentendo […] Forse la chiave per essere veramente liberi è: Quando puoi ridere e piangere quando serve. Sii onesto con te stesso. Concentrati su ciò che è importante e dimentica il rumore”.